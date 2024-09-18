Η μαζική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ με τις ταυτόχρονες εκρήξεις χιλιάδων βομβητών στον Λίβανο έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στη μυστική Μονάδα 8200 του Ισραήλ, τη μονάδα πληροφοριών των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, η οποία σύμφωνα με δυτική πηγή ασφαλείας συμμετείχε στον σχεδιασμό της επιχείρησης.

Ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου και άλλη πηγή, που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, ήταν υπεύθυνη για την επιχείρηση τοποθέτησης μικρής ποσότητας εκρηκτικών μέσα σε 5.000 βομβητές που παρήγγειλε η Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, δυτική πηγή ασφαλείας είπε στο Reuters ότι η Μονάδα 8200, μια στρατιωτική μονάδα που δεν ανήκει στη Μοσάντ, συμμετείχε στο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ, η οργάνωση της οποίας γινόταν για πάνω από ένα χρόνο.

Η πηγή είπε ότι η μονάδα 8200 συμμετείχε στην τεχνική πλευρά της επιχείρησης με αντικείμενο το πώς θα μπορούσαν να εισάγουν εκρηκτικό υλικό στη διαδικασία κατασκευής.

Ο Yossi Kuperwasser, πρώην αξιωματούχος των στρατιωτικών πληροφοριών και τώρα διευθυντής ερευνών στο Ισραηλινό Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας, είπε ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι η μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών εμπλέκεται στην επίθεση.

Ωστόσο, είπε ότι τα μέλη της μονάδας 8200 ήταν μερικά από τα καλύτερα και λαμπρότερα στελέχη του ισραηλινού στρατού, που υπηρετούσαν σε μια μονάδα που εργάζεται στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι τεράστιες, πολύ απαιτητικές και χρειαζόμαστε τους καλύτερους ανθρώπους για να εργάζονται», είπε.

Η μονάδα, που πρόκειται για μία λεγεώνα νεαρών, επιλεγμένων στρατιωτών, αναπτύσσει και χειρίζεται εργαλεία συλλογής πληροφοριών και συχνά παρομοιάζεται με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση σχετικά με τις δραστηριότητες της μονάδας, ο IDF είπε το 2018 ότι βοήθησε στην αποτροπή αεροπορικής επίθεσης του Ισλαμικού Κράτους σε δυτική χώρα. Εκείνη την εποχή, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις της μονάδας εκτείνονταν από τη συλλογή πληροφοριών και την άμυνα στον κυβερνοχώρο έως τις «τεχνολογικές επιθέσεις».

Ενώ το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε ποτέ τη συμμετοχή του, πληροφορίες ανέφεραν ότι η Μονάδα 8200 συμμετείχε στην επίθεση Stuxnet που απενεργοποίησε τις ιρανικές πυρηνικές φυγόκεντρες καθώς και σε μια σειρά άλλων επιχειρήσεων υψηλού προφίλ εκτός του Ισραήλ.

Νεοσύλλεκτο σώμα επίλεκτων

Η μονάδα αποτελεί ουσιαστικά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του Ισραήλ, και όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες άμυνας και ασφάλειας, επωμίστηκε μέρος της ευθύνης για την αποτυχία εντοπισμού της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Ο διοικητής της παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας στην επιστολή του που μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχε εκπληρώσει την αποστολή του.

Η Μονάδα είναι διάσημη για την εργασιακή κουλτούρα που δίνει έμφαση στην εξωγενή σκέψη για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προηγουμένως δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Αυτό βοήθησε ορισμένους απόφοιτους να χτίσουν τον τομέα υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ και μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του.

"Είτε πρόκειται για πρόβλημα που αφορά σε αδυναμία λογισμικού, μαθηματικά, κρυπτογράφηση, πρόβλημα εισβολής... πρέπει να είμαστε σε θέση να το κάνουμε μόνοι μας", είπε ο Avi Shua, απόφοιτος της 8200, συνιδρυτής της Orca.

Η μονάδα έχει υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών νέων νεοσύλλεκτων που αντικαθιστούν βετεράνους, είπε ο Kobi Samboursky, άλλο πρώην μέλος της 8200 και Διευθύνων Συνεργάτης της Glilot Capital Partners, ενός fund που επενδύει στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Το πιο σημαντικό πράγμα εδώ είναι η κουλτούρα του «can-do», όπου όλα είναι δυνατά», είπε ο Samboursky.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.