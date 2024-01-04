Η Telefónica θα απολύσει πάνω από 3.400 εργαζομένους της στην Ισπανία

Η διεύθυνση της γιγαντιαίας ισπανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Telefónica ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι έκλεισε συμφωνία με συνδικάτα που προβλέπει την απόλυση ως και 3.421 εργαζομένων στην Ισπανία, στο πλαίσιο εγχειρήματος για τη μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Οι μειώσεις του προσωπικού θα λάβουν χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και θα αφορούν κατά κύριο λόγο υπαλλήλους ηλικίας 56 ετών και άνω που εργάζονται στην επιχείρηση τουλάχιστον 15 χρόνια, διευκρίνισε η διοίκηση της Telefónica σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Το άλλοτε κρατικό μονοπώλιο υπολογίζει πως το σχέδιο απολύσεων θα της κοστίσει περίπου 1,3 δισεκ. ευρώ προ φόρων και θα εισφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους που θα ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 285 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2025.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας απασχολεί σήμερα περίπου 16.500 εργαζομένους στη χώρα της, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα το προσωπικό της ξεπερνά τους 100.000 ανθρώπους.

Είναι παρούσα σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Η Telefónica ανακοίνωσε επίσης χθες τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με τα συνδικάτα, με διάρκεια ως το 2026, που ενδέχεται να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος, στο πλαίσιο της «ψηφιακής μεταμόρφωσής» της, ώστε να γίνει «πιο ευέλικτη και προετοιμασμένη για μελλοντικές προκλήσεις» στο ιδιαίτερα «ανταγωνιστικό» περιβάλλον σε «βαθιά αναδιάταξη».

Και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες του τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΒΤ, Vodafone) έχουν αναγγείλει την κατάργηση θέσεων εργασίας φέτος, καθώς αντιμετωπίζουν ολοένα σκληρότερο ανταγωνισμό στην αγορά με ολοένα χαμηλότερες τιμές και προσπαθούν να προσαρμοστούν καθώς αναφύονται νέες τεχνολογίες όπως αυτές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, η Telefónica έχει βαριά χρέη, εν μέρει λόγω του κόστους της κατασκευής εθνικού δικτύου οπτικών ινών και της δημιουργίας δικτύου υψηλής ταχύτητας πέμπτης γενιάς (5G) για φορητές συσκευές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.