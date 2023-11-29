Η 54χρονη Meirav Tal, μια Ισραηλινή όμηρος που απελευθερώθηκε χθες Τρίτη από τη Χαμάς, πέφτει στην αγκαλιά των αγαπημένων της ξεσπώντας σε κλάματα έπειτα από 53 ημέρες αιχμαλωσίας.

Η 54χρονη συναντάται με την οικογένειά της στο Sourasky Medical Center και αμέσως αγκαλιάζει τους δικούς της ανάμεσά τους και τα παιδιά του συντρόφου της Yagil και Or τα οποία είχαν επίσης απαχθεί και αφέθηκαν ελεύθερα τις προηγούμενες ημέρες.

Η Tal, είναι κάτοικος του Rishon Letzion και απήχθη από το σπίτι του συντρόφου της, Yair Yaakov, ο οποίος είναι κάτοικος του κιμπούτς Nir Oz και ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται αιχμάλωτος της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.