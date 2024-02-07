Η σουηδική εισαγγελία σταματά τις έρευνες για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Οι Σουηδοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις περαιτέρω έρευνες για τις εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2, επιβεβαιώνοντας προηγούμενα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης.

«Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η Σουηδία δεν έχει δικαιοδοσία και ότι η έρευνα θα πρέπει ως εκ τούτου να κλείσει» αναφέρει σε δήλωσή της η σουηδική εισαγγελία.

Οι αγωγοί Nord Stream, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι μετέφεραν ρωσικό αέριο στη Γερμανία περνώντας από το βυθό της Βαλτικής, τρύπησαν από σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν στα σουηδικά και τα δανικά ύδατα το Σεπτέμβριο 2022, απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες μεθανίου.

Η αστυνομία της Δανίας έχει δηλώσει πως οι αγωγοί επλήγησαν από ισχυρές εκρήξεις και οι σουηδοί ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικών, πράγμα που αποδεικνύει ότι έγινε σαμποτάζ.

Η Σουηδία, η Δανία και η Γερμανία άρχισαν χωριστές έρευνες για τις εκρήξεις στους αγωγούς, ελέγχοντας αυστηρά τις πληροφορίες που ανακοινώνονταν από τις έρευνες αυτές. Οι έρευνες της Δανίας και της Γερμανίας συνεχίζονται.

Το Reuters σημειώνει πως, αν δεν βρεθούν αδιάσειστα στοιχεία στο πλαίσιο κάποιας από τις έρευνες που συνεχίζονται, το μυστήριο πίσω από μία από τις πιο παράτολμες ενέργειες δολιοφθοράς σε υποδομή στη σύγχρονη ιστορία μπορεί να παραμείνει αξεδιάλυτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

