Ο Σομαλός διαιτητής, Ομάρ Αρτάν αποκλείστηκε από την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της «σύνδεσής του με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και βρίσκει ήδη στην πατρίδα του.

Ο 34χρονος, που αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025, επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός διαιτητής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, τη Δευτέρα του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, παρά το γεγονός ότι διέθετε διπλωματικό διαβατήριο και αμερικανική βίζα μίας εισόδου.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις 12 χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα ταξιδιωτικών περιορισμών που εισήγαγε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε:

«Το συγκεκριμένο άτομο επιχείρησε να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τον περαιτέρω έλεγχο από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, γεγονός που τον καθιστούσε μη επιλέξιμο για είσοδο στις ΗΠΑ βάσει του Νόμου περί Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (INA). Στον ταξιδιώτη απαγορεύτηκε η είσοδος και του επιδόθηκαν τα σχετικά έγγραφα που εξηγούν τη νομική βάση της ταχείας απέλασής του. Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ δεν θα επιτρέψει την είσοδο οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλεια στη χώρα μας – τελεία και παύλα.»

Ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε στο BBC World Service: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τις λεπτομέρειες των επιβαρυντικών στοιχείων, αλλά μπορώ να πω ότι η απόφαση της Συνοριοφυλακής ήταν σωστή και τη στηρίζω πλήρως.»Ο Αρτάν, που αναδείχθηκε κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) για το 2025, ήταν ένας από τους 52 διαιτητές που επιλέχθηκαν για τη διοργάνωση.

Ωστόσο, το όνειρό του κατέρρευσε όταν προσπάθησε να μεταβεί στη βάση των διαιτητών στη Φλόριντα. Όπως δήλωσε στους New York Times, υποβλήθηκε σε ανάκριση διάρκειας 11 ωρών, κρατήθηκε για αρκετές ώρες και τελικά επιβιβάστηκε σε πτήση επιστροφής προς την Κωνσταντινούπολη.

Δεν υπήρχε δυνατότητα να παραμείνει εκτός ΗΠΑ και να διαιτητεύσει αγώνες στον Καναδά ή το Μεξικό, καθώς όλοι οι διαιτητές της διοργάνωσης είχαν ως βάση τη Φλόριντα για λόγους προετοιμασίας, εκπαίδευσης και ασφάλειας.

Υποδοχή ήρωα στο Μογκαντίσου

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου για να υποδεχθούν θερμά τον Ομάρ Αρτάν.

Κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Άντεν Άντε στο Μογκαντίσου, τον υποδέχθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σομαλίας, συνάδελφοι διαιτητές και πολίτες. Αργότερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πολλοί κρατούσαν πανό συμπαράστασης, ενώ άλλοι φορούσαν ειδικά καπέλα με τη φωτογραφία του διαιτητή, ο οποίος έχει πλέον εξελιχθεί σε σύμβολο για τη χώρα του.

Αναμένεται επίσης να παραστεί σε δημόσια εκδήλωση στο Στάδιο του Μογκαντίσου και να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ των ομάδων Χίγκαν και Ντεκαντάχα.

Σε σύντομη δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης στο αεροδρόμιο, ο Αρτάν εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, χωρίς όμως να δεχθεί ερωτήσεις.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιωματούχους, τους υπουργούς, τα μέλη του κοινοβουλίου και όλους όσοι με στήριξαν. Ευχαριστώ τη χώρα και τον λαό μου για τη συμπαράσταση. Η ενθάρρυνση που έλαβα εδώ θα συνεχιστεί και εκτός αεροδρομίου. Όλα είναι προκαθορισμένα. Η FIFA με στήριξε πλήρως και διατηρούσε επαφή μαζί μου μέχρι να επιστρέψω στο Μογκαντίσου. Σας υπόσχομαι ότι θα με δείτε να διαιτητεύω στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλω να το γνωρίζει όλη η Σομαλία.»

O Αρτάν κάλεσε τους νέους της Σομαλίας να μην απογοητευτούν από το περιστατικό: «Ας υπερασπιστούμε όλοι την τιμή της Σομαλίας. Ανήκουμε όλοι σε αυτή τη χώρα, είτε είναι καλή είτε κακή. Αυτή η σημαία είναι δική μας, όπως και το διαβατήριο. Πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Οι νέοι δεν πρέπει να χάσουν την πίστη τους στη χώρα τους. Παρότι συνέβη αυτό σε εμένα, θα συνεχίσω να στέκομαι στο πλευρό του έθνους μου. Θέλω να συνεχίσω την πορεία μου από εδώ και καλώ και τους νέους να κάνουν το ίδιο.»

Στην υποδοχή συμμετείχαν και γνωστές προσωπικότητες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίες φωτογραφήθηκαν μαζί του και μετέδιδαν ζωντανά την άφιξή του.

Παρά το εορταστικό κλίμα, ήταν εμφανής και η οργή πολλών πολιτών για το γεγονός ότι ο πρώτος Σομαλός διαιτητής που επιλέχθηκε για Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έλαβε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένος από την υποδοχή και εξέφρασε σε φίλους του την ετοιμότητά του να επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, αποχώρησε μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, ενώ χιλιάδες ακόμη πολίτες αναμένονταν να τον υποδεχθούν στο Στάδιο του Μογκαντίσου αργότερα μέσα στην ημέρα. Ένα ακόμη «ηρωικό καλωσόρισμα» βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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