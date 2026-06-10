Η σπάνια τέχνη του βοτσαλωτού: Ένας Σπετσιώτης που κρατά ζωντανή την παράδοση

Στο νησί των Σπετσών, συναντάμε τον κύριο Γρηγόρη Κατσουράνη, έναν αειθαλή βέρο Σπετσιώτη που κρατά ζωντανή τη σπάνια και επίπονη τέχνη του βοτσαλωτού.

Παρά τη σωματική κόπωση από το πολύωρο γονάτισμα, καταφέρνει να δημιουργεί καθημερινά εντυπωσιακά έργα, αντλώντας έμπνευση από παραδοσιακά θαλασσινά θέματα και παλιά σχέδια που κοσμούν τόσο τις ιδιωτικές κατοικίες όσο και τους δημόσιους χώρους του νησιού.

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Πηγή: skai.gr

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