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Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο - Σηκώθηκαν εναέρια - Δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Δεν υπάρχει κοντά οικισμός

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Φωτιά Φθιώτιδα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10 Ιουνίου 2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ασπρόκαμπου Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει θαμνώδη βλάστηση σε έκταση ανάμεσα στο Ανθοχώρι και τον Ασπρόκαμπο και δεν υπάρχει κοντά κάποιος οικισμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα ισχυρή επίγεια δύναμη και στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα για τον άμεσο περιορισμό της εστίας, ενώ πολύτιμη βοήθεια στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν επίσης υδροφόρες των τοπικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Kλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας στο σημείο

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Φθιώτιδα
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