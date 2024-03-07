Η Σουηδία μετράει αντίστροφα και το ΝΑΤΟ το ίδιο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σήμερα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τομπίας Μπίλστρομ. Σκοπός του ταξιδιού είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το τελευταίο εμπόδιο για να καταστεί η σκανδιναβική χώρα το 32ο Κράτος - Μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ξεπεράστηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το πρωτόκολλο για την ένταξη της Στοκχόλμης στη Συμμαχία και ο πρόεδρος της χώρας, Τάμας Σούλιοκ, το υπέγραψε, προχθές, Τρίτη.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, που εξακολουθεί να διατηρεί σχέσεις και μάλιστα καλές με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, παρά τις διεθνείς πιέσεις για το αντίθετο, καθυστέρησε να ανάψει το απαιτούμενο, σχετικό, πράσινο φως για περισσότερες από 600 ημέρες.

Δεν ήταν μόνος σε αυτό. Συνοδοιπόρος του στην... καθυστέρηση ήταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφού η Άγκυρα είπε το «ναι» τον Ιανουάριο με 285 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 55 κατά, με αναλυτές να μην διστάζουν να υπογραμμίσουν ότι η τουρκική κυβέρνηση υπέκυψε στην πίεση της Ουάσιγκτον με φόντο την πώληση των F-16.

Η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στη στρατιωτική συμμαχία θα ολοκληρωθεί όταν η Στοκχόλμη παραδώσει τα τελικά έγγραφα στο ΝΑΤΟ και τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων.

Το γεγονός αυτό θα βάλει τέλος στην εδώ και 200 χρόνια πορεία ουδετερότητας της χώρας στην εξωτερική της πολιτική - κατά τη διάρκεια των οποίων η Στοκχόλμη απέφευγε τις στρατιωτικές συμμαχίες και τον πόλεμο.

Για τη Μόσχα αυτό είναι ένα στρατηγικό χτύπημα κάτω από τη μέση.

Όπως έγραφε το Politico, η ένταξη και της Σουηδίας -μετά από εκείνη και της γειτονικής της Φινλανδίας- ισοδυναμεί με τη μετατροπή της Βαλτικής Θάλασσας σε... λίμνη του ΝΑΤΟ.

προσχώρησή της θα επιτρέψει στη Συμμαχία να επεκταθεί περαιτέρω και μάλιστα, μία ανάσα μακριά από τα ρωσικά σύνορα. Ισοδυναμεί δε, με την ενίσχυση της ασφάλειας στον Βορρά καθώς δημιουργεί και νέες ισορροπίες δυνάμεων στον Αρκτικό Κύκλο. Παράλληλα, δίνει ώθηση στη νατοϊκή στρατηγική αποτροπής και καθιστά, συνεπώς, το άρθρο 5 - τον ακρογωνιαίο λίθο της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ - περισσότερο αποτελεσματικό.

Σύμφωνα με αναλύσεις των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, σε περιόδους κρίσης, η Σουηδία, ως μέλος πλέον της νατοϊκής Συμμαχίας, θα αποτελεί έναν κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ Βαλτικής και Ατλαντικού ο οποίος με τον καλά εξοπλισμένο στρατό του, τα υπερσύγχρονα υποβρύχιά του και τα μαχητικά Gripen θα ενισχύσει σημαντικά το οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη και έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα απαντήσει με αντίμετρα.

Προ ημερών, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υπογράμμιζε ότι «θα παρακολουθούμε στενά τι θα κάνει η Σουηδία σε αυτό το επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ, πώς θα εκπληρώσει τον ρόλο της ως μέλος (του ΝΑΤΟ)... και αναλόγως θα διαμορφώσουμε την απάντησή μας, με αντίμετρα στρατιωτικής-τεχνικής και άλλης φύσεως».

Ο χρόνος πλέον για την επίσημη ένταξη της Σουηδίας στη νατοϊκή Συμμαχία μετράει αντίστροφά και μέχρι τη Δευτέρα η σημαία της χώρας θα κυματίζει δίπλα σε εκείνες των υπόλοιπων 31 μελών του.

