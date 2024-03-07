Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ «σε συνεχή επαφή» με την Ελλάδα και την Ουκρανία για την επίθεση στην Οδησσό

Το χτύπημα της Ρωσίας στην Οδησσό είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης που έχει η Ουκρανία για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Καταδικάζουν οι ΗΠΑ την επίθεση στην Οδησσό

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα και την Ουκρανία διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αναφορικά με τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δέχτηκε ερώτηση στη καθιερωμένη ενημέρωση του Τύπου για την αντίδραση των ΗΠΑ.

Ο Μάθιου Μίλερ είπε «είμαστε σε συνεχή επαφή και με τις δύο χώρες. Δεν έχω συγκεκριμένες συνομιλίες να σας μεταφέρω. Νομίζω ότι το χτύπημα είναι άλλη μια υπενθύμιση το πως η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία κάθε μέρα. Είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης που έχει η Ουκρανία για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, και υπενθύμιση ότι το αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, όπως του έχουμε ζητήσει να κάνει, προκειμένου να υποστηρίξει την Ουκρανία στον αγώνα της κατά της ρωσικής επιθετικότητας».

