Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πλέον μοιάζει οριστικό πως θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία στις φετινές εκλογές στις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε τηλεμαχίες με τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, «οπουδήποτε, οποτεδήποτε».

«Είναι σημαντικό, για το καλό της χώρας μας, ο Τζο Μπάιντεν και εγώ να συζητήσουμε ζωτικής σημασίας θέματα για την Αμερική και τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικού του δημιουργήματος.

«Γι’ αυτό καλώ να γίνουν ντιμπέιτ, οπουδήποτε, οποτεδήποτε», πρόσθεσε.

Μετά τις εκκωφαντικές νίκες τους προχθές «Σούπερ Τρίτη» στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των παρατάξεών τους, οι δυο άνδρες αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να αναμετρηθούν στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όπως και το 2020.

Ωστόσο, κατά δημοσκοπήσεις, ο επαναληπτικός αγώνας του πρώην προέδρου, 77 ετών, και του απερχόμενου, 81 ετών, δεν προκαλεί ακριβώς ενθουσιασμό στο εκλογικό σώμα.

Ζητούμενο κατά συνέπεια για τον Τζο Μπάιντεν όπως και για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι τόσο να κινητοποιήσουν τις βάσεις τους, όσο και σαγηνεύσουν όσους περισσότερους ανεξάρτητους ψηφοφόρους μπορούν, ειδικά σε συγκεκριμένες, κρίσιμες πολιτείες όπου το αποτέλεσμα θεωρείται αβέβαιο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, οι δημοσκοπήσεις για τον οποίο είναι δυσοίωνες, αναμένεται να προσπαθήσει να πείσει τους Αμερικανούς για το όραμά του σήμερα, στο πλαίσιο ομιλίας του εφ’ όλης της ύλης για την πολιτική του στο Κογκρέσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί πως θα τον «διορθώνει» σε απευθείας μετάδοση.

Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ αναμετρήθηκαν σε σειρά τηλεοπτικών ντιμπέιτ το φθινόπωρο του 2020. Ο Δημοκρατικός, πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε αποδέχθηκε την ήττα του, κατηγορώντας χωρίς αποδείξεις τους Δημοκρατικούς πως του «έκλεψαν» τη νίκη στις εκλογές εκείνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

