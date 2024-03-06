O πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον και ο υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ θα μεταβούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ανέφερε η κυβέρνηση σε μια σύντομη ανακοίνωσή της.

Η Σουηδία αναμένεται να παραδώσει τις επόμενες μέρες τα τελικά έγγραφα για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ στους εκπροσώπους των ΗΠΑ, το τελευταίο στάδιο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διετής διαδικασία ένταξης της χώρας στη στρατιωτική συμμαχία.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας υπέγραψε την Τρίτη τον νόμο που ενέκρινε την ένταξη της Σουηδίας στη στρατιωτική συμμαχία, ξεπερνώντας το τελευταίο εμπόδιο στην πορεία της Σουηδίας.

Η Σουηδία θα γίνει αμέσως το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ όταν καταθέσει την επίσημη τεκμηρίωση, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας 200 ετών κατά τη διάρκεια των οποίων η Στοκχόλμη απέφευγε τις στρατιωτικές συμμαχίες και τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

