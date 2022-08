Η Σάνα Μαρίν για το «φιλί» στον λαιμό: Δεν έκανα κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ ή να πω στον άντρα μου

Εξηγήσεις για τη στιγμή που ο Φινλανδός ποπ σταρ, Olavi Uusivirta, είχε πλησιάσει πολύ κοντά στο λαιμό της που κάποιοι είπαν ότι τη φιλούσε, έδωσε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, η οποία τα τελευταία 24ωρα έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα με βίντεο που τη δείχνουν να χορεύει «έξαλλα» σε πάρτι, αλλά και «αισθησιακά» με έναν άλλο άντρα στο κλαμπ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου, ένας δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι στο βίντεο φαινόταν ο τραγουδιστής να τη φιλάει στον λαιμό, ωστόσο εκείνη το αρνήθηκε και είπε ότι της μιλούσε και πιθανώς τη φίλησε στο μάγουλο.

«Αν κάποιος με φίλησε στο μάγουλο, δεν υπάρχει τίποτα ακατάλληλο ή κάτι που δεν μπορώ να χειριστώ ή να το πω στον άντρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον BBC.

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής σε δηλώσεις του απέφυγε να απαντήσει για το τι πραγματικά συνέβη σημειώνοντας ότι: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει να σχολιάζω τα προσωπικά μου θέματα και τι κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο!».

Το επίμαχο βίντεο:

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd