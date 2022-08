«Έκανα τεστ ναρκωτικών- Τα αποτελέσματα θα βγουν την επόμενη εβδομάδα»: Τι απαντά η Σάνα Μάριν για τα βίντεο που διέρρευσαν

Απαντήσεις σε όσα της προσάπτει ο φινλανδικός τύπος, αλλά και οι πολίτες, για τα έξαλλα πάρτι που έδωσε το «παρών» και διέρρευσαν βίντεο από αυτά, επιχείρησε να δώσει σήμερα η Σάνα Μάριν, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Η Φινλανδή πρωθυπουργός δήλωσε πολύ στενοχωρημένη και ανέφερε ότι αισθάνεται άσχημα που τα βίντεο αυτά, που γυρίστηκαν, όπως επισήμανε, σε ιδιωτικό χώρο, έχουν διαρρεύσει στο κοινό.

«Γνωρίζω επίσης ότι έχω μαγνητοσκοπηθεί υλικό για εμένα και από άλλα μέρη, και ουσιαστικά, όταν βγαίνω από την πύλη της επίσημης πρωθυπουργικής κατοικίας, γυρίζεται συνέχεια υλικό για εμένα. Αισθάνομαι άσχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και τα φυσιολογικά πράγματα μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να φαίνονται άσχημα και πρόσθεσε ότι «πιστεύω ότι οι πολίτες ξέρουν να διακρίνουν μεταξύ της φροντίδας των εργασιακών καθηκόντων και του ελεύθερου χρόνου».

Μάλιστα, μετά το πρώτο βίντεο που την έδειχνε να χορεύει έξαλλα σε φιλικό σπίτι και την κατηγόρησαν για χρήση ναρκωτικών, η Σάνα Μάριν αποκάλυψε ότι υπεβλήθη σε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών, τα αποτελέσματα των οποίων θα βγουν την επόμενη εβδομάδα.«Ήλπιζα ότι τέτοιες υποψίες, δεν μπορούν να εγείρονται χωρίς στοιχεία. Έχω κάνει εξετάσεις ναρκωτικών και το αποτέλεσμα θα δημοσιευτεί σε μια περίπου εβδομάδα», τόνισε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή της χρήση ναρκωτικών, ούτε ακόμα και στα εφηβικά της χρόνια.

Το βίντεο που δείχνει τη Σάνα Μάριν να έχει έρθει πολύ κοντά με τραγουδιστή

