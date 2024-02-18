Νέα πυρά της Χέιλι κατά του Τραμπ για τη σιωπή του για τον θάνατο Ναβάλνι

Η Νίκι Χέιλι, η μοναδική αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το χρίσμα στις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές, επιτέθηκε εκ νέου σήμερα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για τη σιωπή του αναφορικά με τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι αλλά και για τις εχθρικές δηλώσεις του Αμερικανού μεγιστάνα εναντίον του ΝΑΤΟ.

«Το γεγονός ότι δεν λέει τίποτα για τον Ναβάλνι (δείχνει) ότι είτε συντάσσεται με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και πιστεύει ότι είναι εντάξει να σκοτώνει τους πολιτικούς του αντιπάλους, είτε απλά σκέφτεται "Δεν είναι καμια σημαντική υπόθεση"», είπε η Χέιλι στο ABC.

Ο θάνατος του Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής που γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή, και για την οποία το Κρεμλίνο ακόμη παραμένει σιωπηλό, προκάλεσε κύμα αγανάκτησης από δυτικές χώρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δηλώνει ότι ο Ρώσος ομόλογός του είναι «υπεύθυνος» για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα.

Όμως ο Τραμπ που διεκδικεί μια νέα προεδρική θητεία, δεν είπε κουβέντα αυτό το Σαββατοκύριακο για τον θάνατο Ναβάλνι, για τη Ρωσία ή τον Πούτιν.

Μέλη της προεκλογικής του ομάδας παρέπεμψαν δημοσιογράφους στην τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social: «Η Αμερική δεν είναι πλέον σεβαστή γιατί έχουμε έναν πρόεδρο που είναι ανίκανος, αδύναμος και δεν καταλαβαίνει τι σκέφτεται ο κόσμος».

Η Χέιλι, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ υπό την κυβέρνηση Τραμπ (2017-2021) και πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, όπου θα διεξαχθούν προκριματικές εκλογές για τους Ρεπουμπλικάνους στις 24 Φεβρουαρίου, επέκρινε επίσης τις «ανατριχιαστικές» δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο ενάντια στους μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ είπε πριν μια εβδομάδα ότι ΗΠΑ ενδέχεται να μην προστατεύσουν συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, που δεν καταβάλουν επαρκείς δαπάνες στον τομέα της άμυνας από μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

«Το μόνο που έκανε εκείνη τη στιγμή ήταν να ενισχύσει τον Πούτιν», τόνισε η Χέιλι.

«Ας υπενθυμίσουμε στον αμερικανικό λαό ότι ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι μόλις καταλάβει την Ουκρανία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής θα είναι οι επόμενες (...) Αυτές είναι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και αυτό φέρνει αμέσως την Αμερική σε κατάσταση πολέμου», προειδοποίησε η Νίκι Χέιλι.

Η Ρεπουμπλικανή υποψήφια έχει εντείνει τις επιθέσεις της τις τελευταίες μέρες κατά του αντιπάλου της και την προηγούμενη εβδομάδα επέκρινε τον Τραμπ ότι διατηρεί φιλική σχέση με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ επαινεί διαρκώς τον Πούτιν τα τελευταία χρόνια, αποκαλώντας τον Ρώσο ηγέτη μια «ιδιοφυΐα» το 2022 για την απόφασή του να εισβάλει στη γειτονική Ουκρανία, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που εξακολουθεί να μαίνεται.

Οι επικρίσεις της Χέιλι κατά του Τραμπ με αφορμή τον θάνατο Ναβάλνι, έρχονται καθώς η Ρεπουμπλικανή υποψήφια εντείνει την κριτική της στον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να μικρύνει το μεγάλο προβάδισμα του πρώην προέδρου σε προκριματικές εκλογές και δημοσκοπήσεις.

