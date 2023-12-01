New York Times: Το Ισραήλ γνώριζε έναν χρόνο νωρίτερα πως η Χαμάς σχεδίαζε επίθεση άνευ προηγουμένου

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν στη διάθεσή τους, έναν χρόνο και πλέον προτού διαπραχθεί, λεπτομερή στοιχεία για το σχέδιο της Χαμάς να εξαπολύσει επίθεση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ισραήλ, όμως δεν θεωρούσαν το σενάριο ρεαλιστικό, ανέφερε χθες Πέμπτη η αμερικανική εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη άκρως απόρρητα έγγραφα.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε στα χέρια της έγγραφο έκτασης περίπου 40 σελίδων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο οποίο περιγραφόταν λεπτομερώς, σημείο προς σημείο, επίθεση όπως αυτή στην οποία προχώρησαν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κατά το ρεπορτάζ.

Το έγγραφο, που κυκλοφορούσε στους κύκλους της ισραηλινής κατασκοπείας με την κωδική ονομασία «Jericho Wall» («Τείχος της Ιεριχούς»), δεν διευκρίνιζε το πότε θα εξαπολυόταν η επίθεση, ωστόσο περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα υφίσταντο κορεσμό τα μέτρα ασφαλείας του Ισραήλ για να γίνουν κατόπιν έφοδοι σε στρατιωτικές βάσεις και πόλεις.

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφερόταν σε ομοβροντίες ρουκετών και σε drones που θα κατέστρεφαν κάμερες ασφαλείας και αυτοματοποιημένα πολυβολεία, προτού μαχητές περάσουν στην ισραηλινή πλευρά με αλεξίπτωτα πλαγιάς, οχήματα και με τα πόδια — πρόκειται για στοιχεία που βρίσκονταν στην καρδιά της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Αλλά «δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί» αν το σχέδιο είχε εγκριθεί «πλήρως» από την ηγεσία της Χαμάς, ούτε το εάν και κατά πόσον μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, ανέφερε εσωτερικό έγγραφο του ισραηλινού στρατού που περιήλθε στην κατοχή των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Τον Ιούλιο, αναλύτρια της επίλεκτης μονάδας 8200 της υπηρεσίας πληροφοριών είχε προειδοποιήσει πως διεξήχθησαν γυμνάσια μαχητών της Χαμάς που παρέπεμπαν σε καίριο βαθμό στο σχέδιο που περιγραφόταν στο έγγραφο με κωδική ονομασία «Τείχος της Ιεριχούς». Όμως συνταγματάρχης της ισραηλινής στρατιωτικής διοίκησης με τομέα ευθύνης τη Λωρίδα της Γάζας απέκλεισε το σενάριο να διαπραχθεί τέτοια επίθεση: το χαρακτήρισε «αποκύημα φαντασίας» και δη «εντελώς».

«Απορρίπτω κατηγορηματικά την ιδέα πως πρόκειται για φανταστικό σενάριο (...) πρόκειται για σχέδιο πολέμου», όχι απλά επίθεσης «εναντίον ενός χωριού», επέμενε η αναλύτρια σε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμβουλεύθηκε η αμερικανική εφημερίδα.

«Βιώσαμε ήδη παρόμοια εμπειρία πριν από 50 χρόνια στο νότιο μέτωπο με σενάριο που έμοιαζε φανταστικό. Η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί αν δεν είμαστε προσεκτικοί», συνέχιζε προφητικά η αναλύτρια, αναφερόμενη στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Τάιμς, αν και το έγγραφο είχε κυκλοφορήσει στην ισραηλινή στρατιωτική ιεραρχία, δεν είναι σαφές αν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ή άλλα μέλη της κυβέρνησής του το είχαν διαβάσει, ή ήταν ενήμερα για το περιεχόμενό του.

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι ήταν γνωστό κάτι εκ των προτέρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

