Δύο νεκροί από επίθεση με ισραηλινούς πυραύλους στη Δαμασκό, άγνωστος αριθμός τραυματιών

Ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Καφρ Σούσα της Δαμασκού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, μετέδωσαν τα κρατικά συριακά μέσα ενημέρωσης και πηγή ασφαλείας.

Στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκε η κρατική συριακή τηλεόραση ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 9:40 π.μ (τοπική ώρα) και ότι προκάλεσε τον τραυματισμό ενός άγνωστου αριθμού ατόμων, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή οι νεκροί είναι πολίτες.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την καμένη πλευρά του κτιρίου. Η πηγή ασφαλείας είπε ότι "η επίθεση δεν πέτυχε τον στόχο της".

Η συνοικία φιλοξενεί πολλά κτίρια κατοικιών, σχολεία και ιρανικά πολιτιστικά κέντρα και βρίσκεται κοντά σε ένα αυστηρά φρουρούμενο κτιριακό συγκρότημα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ίδια συνοικία είχε γίνει στόχος ισραηλινής επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2023, από την οποία είχαν σκοτωθεί Ιρανοί ειδικοί του στρατού.

Αυτήκοοι μάρτυρες άκουσαν πολλές διαδοχικές εκρήξεις. Όπως είπαν οι ίδιοι στο Ρόιτερς, οι εκρήξεις τρόμαξαν τα παιδιά γειτονικού σχολείου και στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Η ισραηλινή επίθεση σε κτίριο κατοικιών που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Δαμασκό δεν στοίχισε τη ζωή σε ιρανούς υπηκόους ή ιρανούς συμβούλους, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων SNN.

Σήμερα το μεσημέρι, αυτήκοος μάρτυρας είπε στο Ρόιτερς ότι άκουσε μια άλλη ισχυρή έκρηξη στην πρωτεύουσα, η οποία τράνταξε τα τζάμια σπιτιών. Ο τοπικός συριακός ραδιοφωνικός σταθμός Sham FM μετέδωσε ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα χωρίς να διευκρινίζει την αιτία.

Το Ιράν έχει υπάρξει σημαντικός υποστηρικτής του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη διάρκεια της 12ετούς σύγκρουσης στη Συρία.

Η υποστήριξη που προσφέρει στη Δαμασκό και στη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει τους τακτικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς που έχουν στόχο να περιορίσουν την στρατιωτική ισχύ της Τεχεράνης σε τρίτες χώρες.

Τα πλήγματα αυτά έχουν αυξηθεί παράλληλα με την αναζωπύρωση των περιφερειακών εντάσεων μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ με περισσότερους από έξι αξιωματικούς των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης να έχουν σκοτωθεί σε ύποπτα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία από τον Δεκέμβριο.

Ως εκ τούτου, οι Φρουροί έχουν μειώσει την ανάπτυξη των ανώτερων αξιωματικών τους στη Συρία και βασίζονται περισσότερο πλέον σε συμμαχικές τους σιιτικές πολιτοφυλακές για να διατηρούν την επιρροή τους εκεί, όπως είπαν νωρίτερα μέσα στον μήνα πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Το Ιράν, υποστηρικτής της Χαμάς, έχει επιδιώξει να μείνει μακριά από τη σύγκρουση παρότι υποστηρίζει οργανώσεις που έχουν μπει στο παιχνίδι και προέρχονται από τον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράκ και τη Συρία -- τον αποκαλούμενο ''Αξονα της Αντίστασης", που είναι εχθρικός για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

