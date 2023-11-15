Η P!nk θα χαρίσει 2.000 απαγορευμένα βιβλία στις συναυλίες της

Η P!NK θα χαρίσει 2.000 αντίτυπα απαγορευμένων βιβλίων στις επερχόμενες συναυλίες της στη Φλόριντα.

Η τραγουδίστρια της ποπ συνεργάστηκε με τον οργανισμό PEN America για να διανείμει αντίγραφα τεσσάρων βιβλίων που επί του παρόντος απαγορεύονται από σχολεία και βιβλιοθήκες στη Φλόριντα.

Τα βιβλία είναι τα: «The Family Book» του Τοντ Μπαρ, «The Hill We Climb» της Αμάντα Γκόρμαν, το «Beloved» του Τόνι Μόρισον και το «Girls Who Code» της Στάσια Ντόιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

