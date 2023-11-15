Η P!nk θα χαρίσει 2.000 απαγορευμένα βιβλία στις συναυλίες της

Η P!NK θα χαρίσει 2.000 αντίτυπα απαγορευμένων βιβλίων στις επερχόμενες συναυλίες της στη Φλόριντα.
Η τραγουδίστρια της ποπ συνεργάστηκε με τον οργανισμό PEN America για να διανείμει αντίγραφα τεσσάρων βιβλίων που επί του παρόντος απαγορεύονται από σχολεία και βιβλιοθήκες στη Φλόριντα.
Τα βιβλία είναι τα: «The Family Book» του Τοντ Μπαρ, «The Hill We Climb» της Αμάντα Γκόρμαν, το «Beloved» του Τόνι Μόρισον και το «Girls Who Code» της Στάσια Ντόιτς.
- Γιατρός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα περιγράφει την τραγική κατάσταση: Ασθενείς ουρλιάζουν από τον πόνο στα χειρουργεία - Πεθαίνουν πρόωρα μωρά
- Επιμένει στο σχέδιο για αποστολή μεταναστών στη Ρουάντα ο Σούνακ
- Reuters: Το Κατάρ διαπραγματεύεται συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων και τριήμερη εκεχειρία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.