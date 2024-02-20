Η πλατφόρμα Χ ανέστειλε τον λογαριασμό της χήρας του Αλεξέι Ναβάλνι.

Δεν είναι σαφές γιατί το κοινωνικό δίκτυο, πρώην Twitter, έχει αναστείλει τον λογαριασμό της Γιούλια Ναβαλνάγια.

Νωρίτερα σήμερα στο X, η Ναβάλναγια προέτρεψε το Κρεμλίνο να «δώσει πίσω το σώμα του Αλεξέι και να επιτρέψει να ταφεί με αξιοπρέπεια».

Είπε επίσης ότι «δεν την ένοιαζε πώς σχολιάζει τα λόγια μου η γραμματέας Τύπου του δολοφόνου».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφότου η Ναβάλναγια κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι σκότωσε τον σύζυγό της χθες το βράδυ και είπε ότι θα προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία σύντομα.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ανάμειξη και είπε ότι οι ισχυρισμοί ότι ο Ρώσος ηγέτης ήταν υπεύθυνος ήταν απαράδεκτοι.



Πηγή: skai.gr

