Ως «κίνδυνο» αντιλαμβάνεται την Ρωσία η πλειοψηφία των Γερμανών και δεν αποκλείει ακόμη και μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα, αυξάνονται εκείνοι οι οποίοι συμφωνούν σε μεγαλύτερες δαπάνες για την άμυνα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών ntv/RTL και του περιοδικού Stern με αφορμή την δεύτερη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί πιθανή μια επίθεση της Ρωσίας εναντίον χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ εντός των προσεχών ετών. Αντίθετη άποψη, αποκλείοντας την πιθανότητα, εκφράζει το 38%. Ειδικά στα ανατολικά κρατίδια, το 43% θεωρεί απίθανη μια ρωσική στρατιωτική επίθεση, με το 51% να μην την αποκλείει. Περισσότερο εκφράζουν την ανησυχία τους οι ψηφοφόροι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (61%) ενώ λιγότερο εκείνοι της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Ταυτόχρονα, μόνο το 27% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι, σε περίπτωση ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης εντός των επόμενων πέντε ετών, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν, ενώ το 68% δηλώνει το αντίθετο. Το 46% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάσσεται επίσης υπέρ της δαπάνης του 2% του ΑΕΠ για αμυντικό εξοπλισμό, ενώ το 35% θα ήθελε ακόμη μεγαλύτερα κονδύλια για την άμυνα. Μείωση των αμυντικών δαπανών ζητά το 17%.

Πηγή: skai.gr

