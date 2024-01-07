Χιλή: Τέσσερις στρατιωτικοί του καθεστώτος Πινοτσέτ καταδικάζονται να εκτίσουν ποινές κάθειρξης 20 ετών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής καταδίκασε προχθές Παρασκευή τέσσερις στρατιωτικούς εν αποστρατεία να εκτίσουν 20 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονική επίθεση εναντίον δυο νεαρών Χιλιανών, την υπόθεση «Quemados», επεισόδιο της περιόδου της δικτατορίας του Αουγούστο Πινοτσέτ.

Η υπόθεση αυτή είχε εκτυλιχτεί τη 2η Ιουλίου 1986, με φόντο εθνική απεργία εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Στρατιωτική περίπολος συνέλαβε, ξυλοκόπησε, περιέλουσε με καύσιμο κι έβαλε φωτιά στα δυο νεαρά θύματα.

Δεκαοκτώ ετών τότε, η Κάρμεν Γκλόρια Κιντάνα, φοιτήτρια σε πανεπιστήμιο την εποχή, επέζησε, αντίθετα με τον Ροδρίγο Ρόχας ντε Νέγρι, 19χρονο φωτογράφο, ο οποίος υπέκυψε τέσσερις ημέρες αργότερα.

Προχθές Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε για την υπόθεση αυτή να εκτίσουν 20 χρόνια κάθειρξης τέσσερις αξιωματικούς επί των ημερών του καθεστώτος Πινοτσέτ. Πρόκειται για τους Πέδρο Φερνάντες Ντίτους, Χούλιο Καστανιέρ Γκονσάλες, Ιβάν Φιγκερόα Κανόμπρα και Νέλσον Μεδίνα Γκαλβές, που κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Ρόχας ντε Νέγκρι και την απόπειρα δολοφονίας της κυρίας Κιντάνα.

Η απόφαση αυτή βάζει «τέλος σε μια μακρά διαδικασία, πολύ οδυνηρή, κατά τη διάρκεια της οποίας χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την επίσημη θέση του δικτάτορα πως αυτοί οι νέοι αυτοπυρπολήθηκαν, πως είχαν κρυμμένες εμπρηστικές βόμβες κάτω από τα ρούχα τους», σχολίασε ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την Κάρμεν Γκλόρια Κιντάνα, ο Νέλσον Καουκότο, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Χιλής.

Η υπόθεση «Κεμάδος» συγκαταλέγεται στις πλέον εμβληματικές από αυτές που έφθασαν στα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα εγκλήματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ (1973-1990), κατά τη διάρκεια της οποίας, κατά επίσημα δεδομένα, πάνω από 3.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

