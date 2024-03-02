Γερμανία: Το υπουργείο Άμυνας ερευνά πιθανή υποκλοπή συνομιλιών αξιωματικών του στρατού σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά πιθανή υποκλοπή απόρρητης συνομιλίας μεταξύ υψηλόβαθμών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εξετάζουμε αν επικοινωνίες που συνδέονται με την Πολεμική Αεροπορία έγιναν στόχος παρακολουθήσεων, η στρατιωτική αντικατασκοπεία (BAMAD) έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα», επεσήμανε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσίευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ρωσικούς λογαριασμούς που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο αυτού που μοιάζει να είναι ηχογράφηση συνομιλίας μεταξύ Γερμανών αξιωματικών.

Αυτοί αναφέρονται κυρίως στο σενάριο χρήσης από τις ουκρανικές δυνάμεις πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus, γερμανικής κατασκευής, και τις πιθανές επιπτώσεις τους, κυρίως αν χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων όπως η γέφυρα της Κριμαίας που συνδέει τη χερσόνησο Κερτς με το ρωσικό έδαφος.

Ειδικοί τους οποίους ρώτησε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel εκτίμησαν ότι η συνομιλία είναι αυθεντική.

Η Ουκρανία ζητεί εδώ και καιρό από τη Γερμανία αυτού τους είδους τους πυραύλους, που έχουν βεληνεκές μεγαλύτερο των 500 χιλιομέτρων, αλλά μέχρι στιγμής το Βερολίνο αρνείται επικαλούμενο τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

«Αν αυτή η ιστορία επιβεβαιωθεί, θα είναι ιδιαίτερα προβληματική», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αρμόδιας για τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών Κονσταντίν φον Νοτς μιλώντας στις εφημερίδες του ομίλου RND.

«Το ερώτημα που τίθεται είναι αν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση ή για ένα δομικό πρόβλημα ασφαλείας» στους κόλπους του γερμανικού στρατού, πρόσθεσε.

Ένας ειδικός σε θέματα Άμυνας του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), ο Ρόντεριχ Κίζεβέτερ, εκτίμησε ότι «η συνομιλία δόθηκε στη δημοσιότητα σκοπίμως από τη Ρωσία αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή με έναν συγκεκριμένο στόχο», να σταματήσει εν τη γενέσει της η συζήτηση στη Γερμανία για την παροχή Τaurus στην Ουκρανία.

«Και άλλες συνομιλίες έχουν σίγουρα υποκλαπεί και θα δημοσιευθούν αργότερα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ρωσίας», προέβλεψε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Σύμφωνα με το Spiegel, η συζήτηση μεταξύ των αξιωματικών διαρκεί μισή ώρα και προήλθε από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη δημόσια πλατφόρμα WebEx και όχι σε ένα εσωτερικό, απόρρητο δίκτυο του στρατού, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τους κανόνες εσωτερικής ασφάλειας της Μπούντεσβερ.

Πηγή: skai.gr

