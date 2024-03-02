Μπροστά στην ολοένα και πιο απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος», χώρες έχουν αρχίσει τις ρίψεις εφοδίων από αέρος.

Έπειτα από πέντε μήνες πολέμου η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα μέσω των φορτηγών που μεταφέρουν εφόδια έχει μειωθεί δραστικά και οι κάτοικοι του θύλακα είναι αντιμέτωποι με τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Ξένα στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν αρχίσει να ρίχνουν από αέρος παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια. Αεροσκάφη της Ιορδανίας, με τη στήριξη χωρών όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, έχουν μέχρι στιγμής οργανώσει τις περισσότερες τέτοιες αποστολές.

Πολλά αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν εφόδια στη Γάζα την Πέμπτη, όπως και αεροσκάφη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Ίμαντ Ντουγκμός, από την αλ Σάμπρα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο AFP ότι κατάφερε να βρει πόσιμο νερό και τρόφιμα χάρη στις ρίψεις αυτές, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν αρκετά εφόδια για όλους.

«Τελικά κατάφερα να πάρω μερικούς σάκους με ζυμαρικά και τυρί, αλλά τα εξαδέλφια μου δεν πήραν τίποτα», δήλωσε ο 44χρονος άνδρας. «Χάρηκα που είχα τρόφιμα για τα παιδιά μου, αλλά δεν αρκούν».

Ανθρωπιστική κρίση

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας έχει μειωθεί στο ελάχιστο από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, από όπου ξεκίνησαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να φάνε ζωοτροφές.

Δέκα παιδιά έχουν ήδη πεθάνει «από υποσιτισμό και αφυδάτωση», ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «τις επόμενες ημέρες» στη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος.

«Τις επόμενες ημέρες θα συμμετέχουμε με τους φίλους μας από την Ιορδανία και άλλους σε αεροπορικές ρίψεις τροφίμων και άλλων αγαθών» στη Γάζα, εξήγησε.

Ωστόσο Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές οι ρίψεις «δεν μπορούν να είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό» σε σχέση με τις ανάγκες.

Πέρα από τους κινδύνους που συνδέονται με τη ρίψη βαριών κιβωτίων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν στο AFP ότι πολλά κιβώτια κατέληξαν στη θάλασσα.

«Η περισσότερη βοήθεια έπεσε στη θάλασσα σήμερα και τα αλεξίπτωτα που έπεσαν την Πέμπτη και την Τετάρτη βρέθηκαν όλα στη θάλασσα, με εξαίρεση έναν πολύ μικρό αριθμό», επεσήμανε ο Χάνι Γαμπούν που ζει στην πόλη της Γάζας με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «χρειάζονται εκατοντάδες τόνοι βοήθειας για να αντιμετωπιστεί ο λιμός και να τραφεί ο πληθυσμός».

«Εξαιρετικά δύσκολο»

Για τον Γενς Λέρκε εκπρόσωπο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (Ocha) οι αεροπορικές ρίψεις εγείρουν «πολλά προβλήματα».

«Η βοήθεια που φτάνει με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να είναι παρά η έσχατη λύση», δήλωσε. «Η μεταφορά μέσω χερσαίων οδών είναι απλώς καλύτερη, πιο αποτελεσματική και λιγότερο κοστοβόρα», εξήγησε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι «αν δεν αλλάξει τίποτα, ο λιμός είναι σχεδόν αναπόφευκτος» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί τις ισραηλινές δυνάμεις ότι παρεμποδίζουν «συστηματικά» την πρόσβαση στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσα τους και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), εκτιμούν ότι θα ήταν καλύτερο αν το Ισραήλ άνοιγε τα μεθοριακά περάσματα και επέτρεπε στα κομβόι φορτηγών να εισέλθουν στη Γάζα και να παραδώσουν τη βοήθεια με ασφάλεια.

Εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδόν χίλια φορτηγά περιμένουν στα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου.

«Οι αεροπορικές ρίψεις είναι εξαιρετικά δύσκολες», δήλωσε ο Στεφάν Ντιζαρίκ, ωστόσο πρόσθεσε «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι».

Εξάλλου οι αεροπορικές ρίψεις έχουν μεγάλο κόστος.

Όπως επεσήμανε χθες στο BBC ο Τζέρεμι Κόνιντικ, πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Refugees International, ένα αεροπλάνο μπορεί να πραγματοποιήσει ρίψεις βοήθειας ίση με αυτή που μεταφέρουν δύο φορτηγά, αλλά με το δεκαπλάσιο κόστος.

«Αντί να ρίχνουμε τρόφιμα από αέρος, θα πρέπει να ασκήσουμε μεγάλη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση βοήθειας μέσω πιο παραδοσιακών τρόπων, που επιτρέπουν την παροχή βοήθειας σε μεγαλύτερη κλίμακα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

