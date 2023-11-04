Η Ουκρανία κινεί ποινικές διαδικασίες κατά του πατριάρχη Κυρίλλου

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κινεί ποινικές διαδικασίες κατά του πατριάρχη Κύριλλου, επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, επειδή «δικαιολόγησε» τη ρωσική εισβολή στο έδαφός της.

Ο πατριάρχης Κύριλλος, ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτήρισε την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μάχη κατά των «δυνάμεων του κακού».

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «συνέλεξαν στοιχεία εναντίον του επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Βλαντίμιρ Γκουντιάεφ (γνωστός ως Κύριλλος)».

Είναι «μέλος του στενού κύκλου των ανώτερων στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών στη Ρωσία και (...) ένας από τους πρώτους που υποστήριξαν δημόσια τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Ο Κύριλλος υπονόμευσε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δικαιολογώντας την ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Θα ληφθούν μέτρα για να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του κράτους μας», πρόσθεσαν.

Η Ουκρανία, μια κατεξοχήν ορθόδοξη χώρα, διέκοψε τους δεσμούς με τους ορθόδοξους θεσμούς που συνδέονται με τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου.

Τον Οκτώβριο, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε την απαγόρευση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC), που συνδέεται με τη Μόσχα, κατηγορώντας τα μέλη της ότι συνεργάζονται με τη Ρωσία.

Κάποτε η πιο δημοφιλής στην Ουκρανία, αυτή η Εκκλησία έχει χάσει τους πιστούς της εδώ και χρόνια καθώς το ουκρανικό εθνικό συναίσθημα έχει αποκτήσει δημοτικότητα απέναντι στην πρώην ισχυρή Ρωσία.

Αυτή η διαδικασία επιταχύνθηκε με τη δημιουργία το 2018 μιας Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανεξάρτητης από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

