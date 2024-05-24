Ο Ισραηλινός στρατός εντόπισε τις σορούς τριών ακόμη ομήρων μετά από επιχείρηση στη συνοικία Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα.

Με την ανεύρεση των τριών τελευταίων σορών, στη Γάζα παραμένουν 125 όμηροι.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του : «Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών που θρηνούν».

Οι Hanan Yavlonka, Michel Nissenbaum, and Orion Hernandez δολοφονήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και η Χαμάς κρατούσε τις σορούς τους.

Δείτε τις φωτογραφίες τους:

Ο Oryon Hernandez Radoux (30)

Ο Oryon Hernandez Radoux (30), Γαλλομεξικανός υπήκοος και κάτοικος Μεξικού, πιάστηκε όμηρος από στο Nova Festival, μαζί με τη σύντροφό του, Shani Louk, και τον φίλο τους Keshet Casarotti, οι οποίοι επίσης δολοφονήθηκαν από τρομοκράτες της Χαμάς.

O Εμανουέλ Μακρόν τοποθετήθηκε στο Χ για τον θάνατο του παραπάνω ομήρου, καθώς ήταν Γάλλος. «Έμαθα με απέραντη θλίψη τον θάνατο του συμπατριώτη μας Orión Hernández-Radoux, ομήρου της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου. Σκέφτομαι την οικογένειά του και τους κοντινούς του ανθρώπους. Είμαστε στο πλευρό τους. Η Γαλλία παραμένει περισσότερο από ποτέ αφοσιωμένη στην απελευθέρωση όλων των ομήρων».

J’apprends avec une immense tristesse la mort de notre compatriote Orión Hernández-Radoux, otage du Hamas depuis le 7 octobre.



Je pense à sa famille et à ses proches. Nous sommes à leurs côtés.



La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 24, 2024

Ο Michel Nisenbaum (59)

Ο Michel Nisenbaum (59) από το Sderot ήταν βραζιλιάνο-ισραηλινός πολίτης. Πιάστηκε όμηρος όταν πήγε να σώσει την 4χρονη εγγονή του που βρισκόταν με τον πατέρα της στη βάση Re'im.

Ο Hanan Yablonka (42)

Ο Hanan Yablonka (42) από το Τελ Αβίβ, πατέρας δύο μικρών κοριτσιών, πιάστηκε όμηρος στην επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ NOVA. Ο πατέρας του Reuven, είχε παρευρεθεί στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, στη δεξίωση για την ημέρα Ανεξαρτησία του Ισραήλ, όπου είχε κάνει έκκληση για την απελευθέρωση του γιου του.

