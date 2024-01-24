Ο ουκρανικός στρατός δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα συνεχίσει να στοχοθετεί την περιφέρεια Μπέλγκοροντ και ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη για την προστασία της Ουκρανίας από βομβαρδισμούς, ώρες μετά τη συντριβή ενός ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους Il-76 κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η Μόσχα ανέφερε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, με 74 επιβαίνοντες, καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια». Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο Il-76 σκοτώθηκαν. Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που θα ανταλλάσονταν βάσει μιας προγραμματισμένης συμφωνίας με Ρώσους αιχμαλώτους.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τη συντριβή, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε αυτή, ο ουκρανικός στρατός δεσμεύτηκε να συνεχίσει να «καταστρέφει οχήματα παράδοσης και να ελέγχει τον εναέριο χώρο για την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης Μπέλγκοροντ-Χάρκοβο» για την καταπολέμηση των ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

