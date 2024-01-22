Η Ουάσινγκτον ζητεί από το Ισραήλ "επείγουσα έρευνα" για τον θάνατο ενός 17χρονου Αμερικανο-παλαιστίνιου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να διεξάγει "επείγουσα έρευνα" για τις συνθήκες του θανάτου ενός 17χρονου Αμερικανού πολίτη παλαιστινιακής καταγωγής, που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

"Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και ζητήσαμε τη διενέργεια επείγουσας έρευνας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου του και να αποδοθούν οι ευθύνες", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι συντετριμμένο από τον θάνατο του 17χρονου Αμερικανο-παλαιστίνιου.

