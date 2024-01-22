Απορρίφθηκε καταγγελία εις βάρος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση

Γάλλοι εισαγγελείς απέρριψαν τη μήνυση που κατέθεσε η ηθοποιός Ελέν Νταράς, σύμφωνα με την οποία ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Disco» το 2007.



Σε δήλωση που εστάλη στο Variety, η Εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι η καταγγελία που κατατέθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 θα απορριφθεί λόγω παραγραφής.

Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι η Νταράς «είχε αποφασίσει να καταθέσει μια ξεχωριστή καταγγελία μετά την ακρόασή της ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας που απορρέει από τη μήνυση της Σαρλότ Αρνούλντ» το 2018.

Ο Ντεπαρντιέ κατηγορήθηκε για βιασμό για την υπόθεση αυτή το 2020.

Η Νταράς ήταν μία από τις 13 γυναίκες που κατηγόρησαν τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε μια ερευνητική ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Mediapart τον Απρίλιο του 2023. Η

Ισπανίδα δημοσιογράφος Ρουθ Μπάσα δήλωσε επίσης ότι είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία κατά του ηθοποιού στην Ισπανία, αφού φέρεται να δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Παρίσι το 1995, η οποία είναι πέραν της 20ετούς παραγραφής στη Γαλλία.

Το γραφείο του εισαγγελέα πρόσθεσε ότι εκτός από την Αρνόλντ, «δεν υπάρχει καμία άλλη γυναίκα, μέχρι σήμερα, της οποίας οι μαρτυρίες στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έχουν δώσει νέα στοιχεία στον δικαστή».

Ο Ντεπαρντιέ δεν έχει καταδικαστεί σε σχέση με κανέναν από τους ισχυρισμούς και αρνείται κάθε αδίκημα.

Η καταγγελία που κατέθεσε η Nτάρας αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το France 2, το γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, σε ένα ντοκιμαντέρ-βόμβα που δημοσιεύθηκε στις 7η Δεκεμβρίου με τίτλο «Complement d’Enquete».

Το ντοκιμαντέρ δείχνει ακατέργαστο υλικό από τον ηθοποιό να κάνει σεξουαλικά ακατάλληλα και άσεμνα αστεία.

Το υλικό αυτό προκάλεσε σάλο στη Γαλλία, προκαλώντας την άμεση τοποθέτηση της υπουργού Πολιτισμού Ρίμα Αμπντούλ-Μαλακ, η οποία και διαμήνυσε πως η Λεγεώνα της Τιμής του Ντεπαρντιέ θα καταργηθεί.

