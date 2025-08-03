Η οικογένεια του Ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ που κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα και του οποίου η οργάνωση δημοσίευσε βίντεο την Παρασκευή, κατηγόρησε την οργάνωση ότι τον λιμοκτονεί σκόπιμα στο πλαίσιο «προπαγανδιστικής εκστρατείας».

Η δήλωση της οικογένειας το Σάββατο ήρθε μια μέρα αφότου η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον αδυνατισμένο και εμφανώς εξασθενημένο, Νταβίντ μέσα σε μια στενή τσιμεντένια σήραγγα.

Evyatar David is 24 years old. He went to a music festival on October 7 and was taken hostage.



He is being starved to death in the same tunnels where terrorists are feasting on stolen aid. pic.twitter.com/H8RldJsXBX — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) August 1, 2025

Ο 24χρονος Νταβίντ βρίσκεται σε αιχμαλωσία από τότε που τον συνέλαβε η Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τον αγαπημένο μας γιο και αδελφό, Εβιάταρ Νταβίντ, να λιμοκτονεί σκόπιμα και κυνικά στις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα - ένας ζωντανός σκελετός, θαμμένος ζωντανός», πρόσθεσε η δήλωση της οικογένειας.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s — Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025

Η οικογένεια του ομήρου κάλεσε επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση και την παγκόσμια κοινότητα να κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουν τον Εβιάταρ».

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς, ο Εβιάταρ Νταβίντ ακούγεται να λέει «Δεν έχω φάει εδώ και μέρες... Μόλις που έχω πιει νερό» και φαίνεται να σκάβει αυτό που λέει ότι θα είναι ο δικός του τάφος.

New Hamas video shows Israeli hostage Evyatar David



abducted at the Nova festival 665 days ago



Starving, shackled and sketching on a tunnel wall.



Starving prisoners is a war crime. Bring him and every hostage home, open aid corridors and end the suffering now. pic.twitter.com/CwdDG96rl3 — Victor de Ascenção (@victordascencao) August 1, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η Χαμάς συνέλαβε 251 ομήρους. Ο Νταβίντ είναι ένας από τους 49 ομήρους που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 27 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί από οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ότι ωθεί τη Γάζα σε λιμό, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε όπλο στον πόλεμό του κατά της Χαμάς - μια κατηγορία που το ίδιο αρνείται.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι «δεν υπάρχει λιμός» και δεν επιβάλλει περιορισμούς στην εισροή βοήθειας στη Γάζα - ισχυρισμοί που απορρίπτονται από τους στενούς συμμάχους του στην Ευρώπη, τον ΟΗΕ και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα.

