ΑΔΜΗΕ: Αύξηση κερδών και εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Σημαντική βελτίωση μεγεθών ανακοίνωσαν το πρώτο τρίμηνο του έτους η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, μέτοχος κατά 51 % του ΑΔΜΗΕ) και η θυγατρική ΑΔΜΗΕ, στις παραμονές της έναρξης της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή κατά 1 δισ. Ευρώ.

Συγκεκριμένα τα έσοδα του ομίλου ΑΔΜΗΕ αυξήθηκαν κατά 18,6 % σε 133,1 εκατ. Ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη ήταν 99,2 εκατ. (+21,5 %) και τα καθαρά κέρδη 49,1 εκατ. (+27 %). Αντίστοιχα είναι τα μεγέθη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ (έσοδα: +23,8 % και καθαρά κέρδη 24,1 εκατ., +23 %).

Σε επίπεδο έργων επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και αποδίδει το ανάλογο έσοδο, ενώ η τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός του έτους: το πρώτο εξάμηνο το τμήμα Σαντορίνη - Νάξος και το δεύτερο εξάμηνο τα νησιά Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα ολοκληρωθεί και η γραμμή μεταφοράς που θα συνδέει τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου και Κουμουνδούρου το οποίο τελεί υπό αναβάθμιση. Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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