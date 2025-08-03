«Συγκλονισμένος» από τα τελευταία βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς με ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος «και συνομίλησε με τις οικογένειες, σε μια χώρα σοκαρισμένη από αυτές τις εικόνες.

Η δημοσιοποίηση από την Πέμπτη από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχό της, τριών βίντεο που δείχνουν δύο Ισραηλινούς ομήρους, αποστεωμένους, αναζωπύρωσε στο Ισραήλ τον δημόσιο διάλογο για την αναγκαιότητα να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα μία συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ ως μια ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειες και για να αξιώσουν την απελευθέρωση των ομήρων, αποτυπώνοντας το συναίσθημα που έχει εκ νέου κατακλύσει τη χώρα.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε μια βαθιά θλίψη ενώπιον των βιντεοσκοπημένων εικόνων που έδωσε στη δημοσιότητα η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και δήλωσε στις οικογένειες πως οι προσπάθειες για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροί μας συνεχίζονται και θα συνεχιστούν χωρίς ανάπαυλα», ανέφεραν οι υπηρεσίες του τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Στα προπαγανδιστικά πλάνα των δύο ισλαμιστικών οργανώσεων, οι δύο όμηροι εμφανίζονται πολύ αδυνατισμένοι και εξαντλημένοι, σε ένα σκηνικό που έχει στηθεί προκειμένου να γίνει ο παραλληλισμός με την τωρινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, που απειλείται από «γενικευμένο λιμό» σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η εικόνα ενός ομήρου να σκάβει ο ίδιος με ένα φτυάρι το έδαφος μέσα σε ένα τούνελ όπου κρατείται, προσποιούμενος ότι σκάβει τον ίδιο του τον τάφο, έχει προκαλέσει σοκ.

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το γραφείο του, «είχε μια μακρά συνομιλία απόψε με τις οικογένειες των ομήρων Ρομ Μπρασλάβσκι και Εβιατάρ Νταβίντ», που εμφανίστηκαν και οι δύο στα τελευταία βίντεο. «Η σκληρότητα της Χαμάς δεν έχει όρια», σχολιάζει, καταγγέλλοντας μια σκηνοθεσία «κυνική και απεχθή».

«Οι μαχητές της Χαμάς οδηγούν στη λιμοκτονία επίσης εσκεμμένα τους κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας, τους εμποδίζουν να παραλάβουν βοήθεια και επαναλαμβάνουν μια ψευδή προπαγανδιστική εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ», επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καλώντας τις «χώρες του κόσμου να κινητοποιηθούν για να καταδικάσουν απερίφραστα τιςς εγκληματικές ναζιστικές καταχρήσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αντέδρασαν παρομοίως, με τον τελευταίο να ανακοινώνει πως «έστειλε ένα επείγον μήνυμα στους συναδέλφους του σε ολόκληρο τον κόσμο» και «πήρε πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή μιας ειδικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» για το θέμα.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας καταδίκασε σήμερα «τις σοκαριστικές εικόνες Ισραηλινών ομήρων», των οποίων απαίτησε την «άμεση» απελευθέρωση.

Σήμερα το πρωί, τα πρωτοσέλιδα των ισραηλινών εφημερίδων παραμένουν επικεντρωμένα στο θέμα: «Πεινασμένοι, αποσκελετωμένοι και σε απόγνωση» (Yedioth Ahronoth), «Η Κόλαση στη Γάζα» (Ma'ariv), "Σκληρότητα Χωρίς Όρια" (Israel Hayom), «Ο Νετανιάχου δεν βιάζεται» (Haa

