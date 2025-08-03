Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Σότσι της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών νωρίς την Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αντρέι Πρασούνιν ανέφερε πως μια δεξαμενή πετρελαίου στην περιοχή Άντλερ τυλίχθηκε στις φλόγες από πτώση θραυσμάτων, ευχαριστώντας την αντιαεροπορική άμυνα για την αντίδρασή της προκειμένου να εξουδετερωθεί η απειλή. Κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση, ενώ διευκρίνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενημέρωσε πως ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σότσι για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, μια ρωσική πυραυλική επιδρομή κατέστρεψε σπίτια και πολιτικές υποδομές στην πόλη Νικολάιφ, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.Τουλάχιστον τρεις πολίτες τραυματίστηκαν. Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας δημοσίευσε φωτογραφίες πυροσβεστών στο σημείο μετά την πυραυλική επίθεση.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν μία από τις πολλές που εξαπέλυσε η Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, με στόχο εγκαταστάσεις στις πόλεις Ριαζάν, Πένζα και Βορόνεζ του νότιου ρωσικού εδάφους. Ο κυβερνήτης του Βορόνεζ δήλωσε ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε μία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε αυτή την εβδομάδα αυστηρότερες διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά την πολύνεκρη επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους.

Περισσότερα από 300 drones και οκτώ πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν κατά την επίθεση, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, καθιστώντας την επίθεση μία από τις πιο θανατηφόρες στην πρωτεύουσα από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

