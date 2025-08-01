Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο ενός Ισραηλινού ομήρου, που είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Evyatar David is 24 years old. He went to a music festival on October 7 and was taken hostage.



He is being starved to death in the same tunnels where terrorists are feasting on stolen aid. pic.twitter.com/H8RldJsXBX — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) August 1, 2025

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία καταγραφής του.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Εβιατάρ Νταβίντ, ηλικίας 24 ετών, που εμφανίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε ένα βίντεο με την απελευθέρωση άλλων ομήρων, το οποίο είχε δώσει στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την περιοχή του μουσικού φεστιβάλ Nova, στο νότιο Ισραήλ.

Στο νέο βίντεο, ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίζεται εναλλάξ στις οθόνες με παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό, μια ξεκάθαρη αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χθες, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση σύμμαχος της Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα ένα άλλο βίντεο με τον 21χρονο Ρομ Μπρασλάβσκι, έναν Ισραηλινογερμανό πολίτη, που είχε επίσης απαχθεί την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Εκ των 251 ανθρώπων που απήχθηκαν εκείνη την ημέρα, 49 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

