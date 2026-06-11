Δένδιας: Αλλάζουν όλα με την «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας αλλά και τη σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τα μέλη του του ΕΕΑ σχετικά με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030», καθώς επίσης για τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της αξιοποίησης της καινοτομίας και της τεχνολογίας αιχμής.

Παρών επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας τονίζοντας ότι δημιουργήθηκε με ένα σαφές πλαίσιο αποστολής «να συνδέσει τις Ένοπλες Δυνάμεις με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας».

«Οι δύο μεγάλες ανάγκες μας είναι αφενός μεν να περάσουμε στη νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφετέρου να αντιμετωπίσουμε έναν από τους δύο βασικούς λόγους που οδήγησαν την πατρίδα στη χρεοκοπία του 2010. Ο λόγος αυτός είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, δηλαδή πολύ περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές. Ο άλλος λόγος ήταν το τεράστιο δημόσιο χρέος» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο ο υπουργός επισήμανε: «Έχουν αλλάξει όλα. Παλιά οι Ένοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας, ήταν ένα σύνολο εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ένα σύνολο οπλικών συστημάτων που αυτό το ανθρώπινο δυναμικό υπηρετούσε. Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να είναι ένας μηχανισμός πρόσληψης ερεθίσματος, δηλαδή πληροφορίας, μεταφοράς του με έναν αξιόπιστο τρόπο, επεξεργασίας του, προτεραιοποίησής του και υπόδειξης της βέλτιστης αντίδρασης σε αυτό το ερέθισμα».

Και εξήγησε: «Όταν λέω «ερέθισμα» φανταστείτε οτιδήποτε. Τι βλέπει ένας στρατιώτης, τι βλέπει μια κάμερα, τι διαπιστώνει ένα πλοίο, τι διαπιστώνει ένα αεροπλάνο, τι ακούει μια φρεγάτα, τι ακούει ένα υποβρύχιο, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να συνιστά πληροφορία και δυνάμει απειλή για τη χώρα».

Ανέλυσε ότι πρέπει χιλιάδες πληροφορίες να μεταφέρονται σε ένα κεντρικό σύστημα και πρόσθεσε: «Το κεντρικό σύστημα να επεξεργαστεί, να αναγνωρίσει, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, και να το χαρακτηρίσει σαν επικίνδυνο ή μη επικίνδυνο, φιλικό ή εχθρικό. Αυτά που συνιστούν πρόβλημα ίσον απειλή, να τα προτεραιοποιήσει και όχι μόνο να τα προτεραιοποιήσει, αλλά να προτείνει στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ή στον εκάστοτε αρμόδιο διαχειριστή της απειλής, την δέουσα απάντηση σε αυτό».

Ειδικότερα, στάθηκε στην αξία της ικανότητας του συστήματος «να έχει την ευφυΐα, να προτείνει στον χειριστή του ανάλογο αντίμετρο της απειλής και οικονομικά».

«Η απειλή που αντιμετωπίζει αυτό το σύστημα είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εμάς. 'Αρα η τεχνολογία πρέπει να καταστεί ο μέγας εξομοιωτής» υπογράμμισε.

Αφού εξήγησε ότι η αγορά ακριβών οπλικών συστημάτων δεν λειτουργεί πλέον αποτελεσματικά δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και εξήγησε: «Εάν δεν αποκτήσεις κώδικες παραγωγής, τον πηγαίο κώδικα και δεν έχεις δυνατότητες να εξελίξεις το σύστημα, το σύστημα αυτό μετά από ελάχιστους μήνες θα το βάλεις στο ράφι».

«Η μόνη απάντηση που μπορείς να έχεις είναι η ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία του βασικού κώδικα παραγωγής. Αλλιώς είσαι χαμένος. Και βεβαίως, πρέπει να αναπτύξεις δικές σου δυνατότητες. Δεν μιλάω για τις μεγάλες πλατφόρμες. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να φτιάξει το αεροπλάνο έκτης γενεάς. Χρειάζεται όμως να μπορεί, να παράγει δικά της drones πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας. Χρειάζεται να μπορεί να παράγει δικά της αντί-drones. Χρειάζεται να μπορεί να παράγει δικά της ακουστικά συστήματα προστασίας των συνόρων της. Χρειάζεται να μπορεί να παράγει μια σειρά από τεχνολογίες, κάμερες, υπέρυθρες κάμερες, οι οποίες να της επιτρέψουν να μπορεί να επιβιώσει έχοντας τους κώδικες εξέλιξης αυτών των απαραίτητων για την άμυνά της στοιχείων» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας καινούργιων εργαλείων όπως το Σώμα Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Καινοτομίας ενώ αναφέρθηκε και στο σύστημα «Κένταυρος» ένα antidrone που όπως είπε «το φτιάξαμε εμείς, μισή τιμή από ό,τι θα το αγοράζαμε, με τον πηγαίο κώδικα σε μας, το οποίο δοκιμάστηκε πρώτα κρυφά, μετά φανερά σε συνθήκες μάχης, τώρα είναι το κύριο εργαλείο antidrone των νυν ελληνικών φρεγατών».

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τη δυνατότητα συνεργασίας με το ΕΛΚΑΚ, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «δεν χρειάζεται να είναι επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα, όπως λέγαμε παλιά».

«Υπάρχει ο όρος «διπλή χρήση». Τα περισσότερα προϊόντα σήμερα, δεν είναι μόνο μιας χρήσης. Είναι πολλαπλών χρήσεων. 'Αρα το οικοσύστημα στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και να του ζητήσουμε απαντήσεις, είναι πολύ ευρύτερο από ότι ήταν παλιά» είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι το ΕΛΚΑΚ χρηματοδοτεί ιδέες των νέων και στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις με τρόπο που το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να πράξει και ξεκαθάρισε: «Πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους που έχουν όρεξη να δώσουν νέες απαντήσεις και να ασχοληθούν, να μπορούν να παράξουν λύσεις και πρωτότυπα. Και αυτές οι λύσεις και τα πρωτότυπα να κάνουν δύο πράγματα συγχρόνως, πρώτον να βοηθήσουν η Εθνική 'Αμυνα, δεύτερον πολύ σημαντικό επίσης να βοηθήσουν την Ελληνική Οικονομία, να αλλάξουν το παραγωγικό της μοντέλο».

«Να μπορούν να καλύψουν ανάγκες που αλλιώς θα φέρναμε από το εξωτερικό το προϊόν ή αλλιώς να δημιουργήσουν εξαγώγιμο προϊόν και να δημιουργήσουν επίσης εθνική ανάπτυξη, ανάπτυξη της οικονομίας» επισήμανε.

«Έχουμε το καλύτερο ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει. Βάζουμε το κρατικό χρήμα, το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής μέσα στην ελληνική οικονομία. Και από την άλλη, εκεί που πρέπει άμεσα να κινηθούμε, έχουμε βάλει ένα όριο 25% κάθε αγοράς να επενδύεται σε ελληνικές επιχειρήσεις, ό,τι και να είναι αυτό» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Ώστε», πρόσθεσε, «και από τις μεγάλες πλατφόρμες να μπορεί, να υπάρχει επανεπένδυση στην ελληνική οικονομία. 'Αρα άλμα στην καινοτομία και επένδυση εκεί που ακόμα θα πάρουμε καιρό, στις μεγάλες πλατφόρμες».

Για την «Ατζέντα 2030», επανάλαβε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν «οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιστορία του Ελληνισμού».

«Αλλά όχι απλώς σε περιγραφές οπλικών συστημάτων, σε πραγματική ανάλυση δυνατοτήτων και επιβιωσιμότητας, σε περίπτωση σύγκρουσης, ανανέωσης των συστημάτων τους σε περίπτωση κρίσης» εξήγησε.

«Δημιουργίας εσωτερικά νέων τεχνολογιών, είτε σε περίπτωση ανάγκης, είτε ακόμα και στην ειρήνη. Δημιουργίας ενός ενάρετου του κύκλου, επανεπένδυσης των χρημάτων που δαπανώνται στην 'Αμυνα, στην ευρύτερη ελληνική οικονομία και συνολικού μερισμού του κέρδους, στο σύνολο του πληθυσμού. Μόνο έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε το ενάρετο μοντέλο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την απόλυτα υπαρκτή και εκδηλωμένη και διατυπωμένη και νομοθετημένη απειλή, εναντίον των συνταγματικών ορίων του Ελληνισμού» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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