Την πρώτη δημόσια ανοιχτή εκδήλωσή της διοργανώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 19:30, στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στη Νίκαια, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συναντήσεων με τίτλο «Τώρα Μιλάμε».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση ακολουθεί το πρότυπο των δράσεων «Unmute», που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας βήμα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο διάλογο, με στόχο να ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες και να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και λύσεων. Όπως επισημαίνεται, η έμφαση δεν δίνεται στις ομιλίες στελεχών, αλλά στον λόγο των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις θέσεις τους για όσα θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν.

Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα συμμετάσχει στη συζήτηση μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

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