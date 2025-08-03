Μια 26χρονη νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε νοσοκομείο σε προάστιο του Παρισιού διώκεται για σεξουαλικές επιθέσεις σε βρέφη, κατηγορούμενη επίσης για λήψη και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο την εισαγγελία του Μπομπινί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από δημοσιοποίηση viral βίντεο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025 στο νοσοκομείο του Μοντρέιγ, βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την εισαγγελία στη γειτονική πόλη Μπομπινί.

Η 26χρονη, η οποία εργαζόταν στη μονάδα εντατικής νοσηλείας πρόωρων νεογνών και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Τετάρτης. Υπέδειξε ως υποκινητή τον 28χρονο σύντροφό της, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν τεθεί υπό δικαστική εποπτεία, παρότι ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκισή τους.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσιοποίηση αρκετών βίντεο στο TikTok που αναφέρονταν σε «σκάνδαλο σε νοσοκομείο» της συγκεκριμένης περιοχής. Σε ένα εξ αυτών, ένας άνδρας που κοιτούσε την κάμερα κατήγγειλε πως «δύο άνθρωποι που εργάζονται κοντά σε βρέφη (…) διασκεδάζουν κακοποιώντας μαύρα παιδιά», συμπληρώνοντας πως έχουν «σεξουαλικά κίνητρα». «Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε δράση» για την απονομή δικαιοσύνης, τόνισε ο πρωταγωνιστής του βίντεο, το οποίο έχει πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο βρέφη που έπεσαν θύματα της 26χρονης, με την εισαγγελία να υπογραμμίζει πως «δεν υπάρχει φυλετικός χαρακτήρας» στις ειδεχθείς πράξεις, διευκρινίζοντας πως το ένα είναι λευκό και το άλλο μαύρο.

Καθώς οι φήμες εξαπλώθηκαν ταχύτατα την Τετάρτη και την Πέμπτη, πολλές ανήσυχες μητέρες απευθύνθηκαν στη διοίκηση του νοσοκομείου, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

