Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι η ομάδα της στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια άκουσε νωρίτερα σήμερα εκρήξεις και είδε καπνό σε παρακείμενη ζώνη.

Ο πυρηνικός σταθμός ανακοίνωσε ότι βοηθητικές εγκαταστάσεις έγιναν σήμερα στόχος επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της IAEA.

The IAEA team at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant heard explosions and saw smoke coming from a nearby location where the plant said one of its auxiliary facilities was attacked today, Director General @rafaelmgrossi said: https://t.co/707WUDk9sg pic.twitter.com/Arhh9YbWff — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 2, 2025

«Η βοηθητική εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση 1.200 μέτρων από την περίμετρο του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια και η ομάδα της IAEA έβλεπε ακόμη το απόγευμα καπνό από την κατεύθυνση αυτή», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Η ρωσική διοίκηση του σταθμού ισχυρίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε μετά από βομβαρδισμό που πραγματοποίησε η Ουκρανία στην περιοχή.

Η διοίκηση του σταθμού ανέφερε στο Telegram ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, αλλά πρόσθεσε ότι δεν τραυματίστηκαν υπάλληλοι του σταθμού ή μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη ρωσική αναφορά.

Πηγή: skai.gr

