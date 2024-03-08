Ο Ντόναλντ Τραμπ εδραίωσε την εξουσία του στην Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή (RNC), αφού η νύφη του και ένας στενός σύμμαχός του εξελέγησαν στις κορυφαίες ηγετικές θέσεις της, την ώρα που τα μέλη της συζητούν αν θα έπρεπε να πληρώσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα τα δικαστικά έξοδα του πρώην προέδρου.

Τα μέλη της RNC που συνεδρίασαν στο Χιούστον ψήφισαν για πρόεδρό της τον Μάικλ Γουάτιλι, τον επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στη Βόρεια Καρολίνα και για συμπρόεδρο τη Λάρα Τραμπ, τη σύζυγο του Έρικ Τραμπ.

Η RNC αναμένεται ότι θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη συγκέντρωση πόρων και τη συσπείρωση των ψηφοφόρων ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ σάρωσε στις προκριματικές εκλογές της Σούπερ Τρίτης για το χρίσμα του κόμματος, κάτι που ανάγκασε τη μοναδική αντίπαλό του, τη Νίκι Χέιλι, να αποσυρθεί από την κούρσα.

Η προηγούμενη πρόεδρος της RNC, η Ρόνα Μακντάνιελ, παραιτήθηκε αφού επικρίθηκε σφοδρά για την απόδοση του κόμματος στις εκλογές. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ο Τραμπ ηττήθηκε στις προεδρικές του 2020 ενώ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών του 2022 για την ανανέωση του Κογκρέσου δεν ήταν τα προσδοκώμενα για τους Ρεπουμπλικάνους.

Ορισμένα μέλη της RNC έχουν ζητήσει να βοηθήσει το κόμμα να πληρωθούν τα νομικά έξοδα του Τραμπ τα οποία, μαζί με τα χρηματικά πρόστιμα, ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ πίεζε ώστε η σύζυγος του δευτερότοκου γιου του, του Έρικ, να αναλάβει την αντιπροεδρία, γεγονός που συμβολίζει την επιρροή του στο κόμμα. Από την εποχή του Ντόναλντ Ρίγκαν, η κόρη του οποίου, η Μορίν, ήταν αντιπρόεδρος της RNC τη δεκαετία του ’80, κανένας άλλος συγγενής προέδρου ή υποψηφίου προέδρου δεν έχει αναλάβει τόσο υψηλό αξίωμα.

Ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η νέα ηγεσία είναι τα χρήματα. Στα τέλη Ιανουαρίου η RNC διέθετε λιγότερα από 9 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα, σχεδόν το ένα τρίτο των περίπου 24 εκατομμυρίων της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.