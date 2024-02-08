Η Νορβηγία προσφέρει 24 εκατ. ευρώ στο UNRWA

Η Νορβηγία, από τους λιγοστούς μεγάλους διεθνείς δωρητές που συνεχίζουν τη χορήγηση χρηματοδότησης στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως κατέβαλε 275 εκατομμύρια κορόνες (24 εκατ. ευρώ) στην υπηρεσία, για να αντιμετωπίσει την «καταστροφική» κατάσταση των Παλαιστινίων.

Το UNRWA «είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από ανθρωπιστικός οργανισμός. Αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες των παλαιστίνιων προσφύγων ωσότου να εξευρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση», εξήγησε ο επικεφαλής της νορβηγικής διπλωματίας Έσπεν Μπαρτ Άιντε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

«Είναι απολύτως εκτός συζήτησης η Νορβηγία να αποκηρύξει αυτή τη δέσμευση, τη στιγμή που η Γάζα, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, έχει μετατραπεί σε συντρίμμια», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι μεγάλοι δωρητές σε διεθνές επίπεδο, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Βρετανία, ανέστειλαν τη χρηματοδότηση στο UNRWA έπειτα από τις κατηγορίες του Ισραήλ κατά τις οποίες 12 από τους περίπου 30.000 εργαζομένους του στην περιοχή φέρονται να ενεπλάκησαν στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες αυτές «είναι σοκαριστικές και απαιτούμε πλήρη διαφάνεια. Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά ανοχή σε τέτοιες ενέργειες», τόνισε ο κ. Άιντε.

Ωστόσο «δεν πρέπει να προβούμε σε συλλογική τιμωρία εκατομμυρίων ανθρώπων εξαιτίας των φερόμενων πράξεων 12 μελών του προσωπικού» της υπηρεσίας του ΟΗΕ, συμπλήρωσε, καλώντας ξανά άλλες χώρες που συνεισφέρουν στα ταμεία της να «αναλογιστούν τις συνέπειες» της αναστολής της χρηματοδότησης.

Χαρακτήρισε «καταστροφική» την κατάσταση για τους Γαζαίους και τους Παλαιστίνιους στην Εγγύς Ανατολή συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.