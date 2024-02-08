Ζελένσκι: Να παραδοθούν στην κυβέρνησή του «όλοι» οι δεσμευμένοι πόροι της Ρωσίας

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαίτησε στο βραδινό διάγγελμά του να τεθούν στη διάθεση της κυβέρνησής του όλοι οι δεσμευμένοι από τη Δύση ρωσικοί πόροι, σχεδόν δυο χρόνια μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια.

Είναι καιρός να «καταφερθούν οι μέγιστες συστημικές ζημίες στη Ρωσία», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά «τους δεσμευμένους ρωσικούς πόρους, τόσο του τρομοκρατικού κράτους όσο και των προσώπων που συνδέονται με αυτό».

«Τα πάντα πρέπει να κατασχεθούν και να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα έναντι του τρόμου. Είναι δίκαιο να προβαίνεις σε αντίποινα εναντίον του τρομοκράτη. Είναι δίκαιο να καταστρέφεις τρομοκράτες. Είναι δίκαιο να κάνεις το τρομοκρατικό κράτος να πληρώσει για τις ενέργειές του», είπε.

Πρόσθεσε πως συζήτησε για το ζήτημα με τον επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο χθες Τετάρτη.

«Χρειαζόμαστε ενωμένη και ισχυρή απόφαση. Απόφαση που θα αποδείξει ότι τηρούμε μαζί το διεθνές δίκαιο και περιφρονούμε απόλυτα το τρομοκρατικό κράτος».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει σχεδιασμούς για να διαθέσει καταρχήν στο Κίεβο ποσά που έχουν προκύψει από δεσμευμένους πόρους της ρωσικής κεντρικής τράπεζας αποταμιευμένους στο εξωτερικό —ιδίως τόκους—, εν είδει πρώτου βήματος προς την κατεύθυνση αυτή. Το ποσό υπολογίζεται πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

