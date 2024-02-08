Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει 3 Παλαιστίνιους σε επιδρομή στη Δυτική Όχθη

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη χθες Τετάρτη, ανέφεραν το ισραηλινό επιτελείο και η Φάταχ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο ένας από τους τρεις άνδρες που σκοτώθηκαν υπήρχαν υποψίες πως ενεχόταν σε «τρομοκρατικές» δραστηριότητες. Σκοπός της επιχείρησης, κατ’ αυτόν, ήταν να συλληφθεί. Δυνάμεις περικύκλωσαν το σπίτι του στον καταυλισμό προσφύγων Νουρ Σαμς, στην πόλη Τούλκαρεμ, στη βορειοδυτική Δυτική Όχθη. Ακολούθησαν ανταλλαγές πυρών. Οι άλλοι δύο προσπάθησαν να διαφύγουν από το κτίριο, κατά την ίδια πηγή.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα «μέσα», πάντα σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Από την άλλη, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλων εναντίον κατοικίας με δυο νεκρούς.

Ο ένοπλος βραχίονας του κόμματος Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς (οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ Ακσά) από τη δική του πλευρά ανέφερε πως σκοτώθηκαν τρία μέλη του. Το ένα φέρεται να ήταν αξιωματικός.

Προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία σήμερα στην Τούλκαρεμ.

Η ήδη τεταμένη κατάσταση στη Δυτική Όχθη επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 370 Παλαιστίνιοι έκτοτε, σε επιδρομές του ισραηλινού στρατού και σε επεισόδια με στρατιώτες ή με εβραίους εποίκους.

Την περασμένη εβδομάδα, μέλη των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων που είχαν μεταμφιεστεί σε μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού ή/και γυναίκες εισέβαλαν σε νοσοκομείο στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, και σκότωσαν τρεις ανθρώπους που ο στρατός ανέφερε πως ήταν παλαιστίνιοι μαχητές, ανάμεσά τους τραυματία σε σοβαρή κατάσταση, ο οποίος ήταν καθηλωμένος σε κρεβάτι.

Το 2023, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν 507 θανάτους Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά δεδομένα για τη βία στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή, το 2005.

Στον καταυλισμό Νουρ Σαμς στεγάζονται τουλάχιστον 13.519 πρόσφυγες καταγραμμένοι από το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). Πολλοί ελπίζουν να επιστρέψουν μια μέρα στα σπίτια από όπου εκδιώχθηκαν, οι ίδιοι ή πρόγονοί τους, στον πόλεμο του 1948 που ακολούθησε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967. Στον τομέα αυτό ζουν σήμερα περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και, ανάμεσά τους, κάπου 490.000 ισραηλινοί έποικοι σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.