Κολομβία: Αύξηση των «ύποπτων θανάτων» ξένων τουριστών στη Μεδεγίν

Τρεις Αμερικανοί βρέθηκαν νεκροί σε μόλις τέσσερις ημέρες στην τουριστική πόλη Μεδεγίν της Κολομβίας, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές, με φόντο την έξαρση των κλοπών με θύματα ξένους τουρίστες, που δελεάζονται από εφαρμογές γνωριμιών με γυναίκες, ναρκώνονται και ληστεύονται.

Ο δήμος της Μεδεγίν και η πρεσβεία των ΗΠΑ είχαν ήδη ηχήσει των κώδωνα του κινδύνου τις τελευταίες εβδομάδες για την αύξηση των θανάτων εξαιτίας της σκοπολαμίνης, υπνωτικού και κατασταλτικού που χρησιμοποιείται για να ναρκώνονται, να ληστεύονται και να μη θυμούνται τίποτα τα θύματα. Σε μεγάλες δόσεις, ή σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ, η ψυχοτρόπος ουσία αυτή μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Ο Ντακαράι Ερλ Κομπ, 47 ετών, βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα σε ξενοδοχείο στη δυτική Μεδεγίν, με τα προσωπικά του αντικείμενα άφαντα και καμιά ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε βία.

Την Κυριακή, στην τουριστική συνοικία Λαουρέλες, υπάλληλοι ξενοδοχείου βρήκαν το πτώμα του Άντονι Λόπες, 29 ετών, σε δωμάτιο που μοιραζόταν με δυο γυναίκες.

Και οι δύο, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ήταν υπήκοοι ΗΠΑ. Αναμένεται να ανακοινωθούν τα ευρήματα έπειτα από νεκροψίες-νεκροτομές.

«Πρόκειται για (εγκληματικές) δομές, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά», προειδοποίησε χθες ο Μανουέλ Βίγια, δημοτικός αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια.

Το Σάββατο, άλλος Αμερικανός, ο Μάνλι Μαρκ Κόνλι, βρέθηκε νεκρός αφού έπεσε από διαμέρισμα στον 17ο όροφο πολυκατοικίας που μίσθωνε βραχυπρόθεσμα στη συνοικία Ελ Πομπλάδο.

Τη 19η Ιανουαρίου, Λιθουανός, που κατονομάστηκε ως Τόμας Γκέντριμας, έπεσε από τον 12ο όροφο ξενοδοχείου στη Λαουρέλες.

Από τους τέσσερις θανάτους μέχρι στιγμής το 2024, ο κ. Βίγια τόνισε πως τουλάχιστον οι δύο ακολούθησαν «τη χρήση ιστότοπων γνωριμιών».

Το 2023, επτά ξένοι τουρίστες, ανάμεσά τους τρεις Αμερικανοί, βρέθηκαν νεκροί στη Μεδεγίν, αφού ναρκώθηκαν από νεαρές τις οποίες συνάντησαν χρησιμοποιώντας τέτοιες πλατφόρμες, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, που ενδέχεται να είναι υποτιμημένα.

Το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύεται ολοένα περισσότερο την άνθιση του τουρισμού στη Μεδεγίν για να ληστεύει τουρίστες, ναρκωμένους ή αφελείς, και «σε ορισμένες περιπτώσεις οι ληστείες εκτραχύνονται σε ανθρωποκτονίες», τόνισε ο αξιωματούχος. Το ίδιο φαινόμενο πλήττει επίσης την πρωτεύουσα Μπογοτά. Άλλα θύματα απήχθησαν και ζητήθηκαν λύτρα για να αφεθούν ελεύθερα.

Στα τέλη του 2023, η αμερικανική πρεσβεία συνέστησε στους υπηκόους των ΗΠΑ να μη χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών στην Κολομβία.

Κατά δεδομένα του δήμου, οι ξένοι επισκέπτες στη Μεδεγίν αυξήθηκαν από τους 212.000 το 2015 στους 1,5 εκατ. το 2023. Η πόλη συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Λατινική Αμερική.

Διαβόητη τα χρόνια του 1990 για τη βία των διακινητών ναρκωτικών, η Μεδεγίν, η «πόλη της αιώνιας άνοιξης», με 2,6 εκατ. κατοίκους, έχει μετατραπεί πλέον σήμερα σε μαγνήτη για τους τουρίστες όπως και για τους ψηφιακούς «νομάδες».

Με έντονη νυχτερινή ζωή, υπό τους ήχους κυρίως της μουσικής ρέγκετον, και με την πο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

