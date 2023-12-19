Τουλάχιστον 118 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετές εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε τις επαρχίες Γκανσού και Τσινγκάι της βορειοδυτικής Κίνας περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, καθώς σωστικά συνεργεία αναζητούν εναγωνίως επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να «καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια» για να σωθούν ζωές και να προσφερθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των ανθρώπων που επέζησαν και των περιουσιών τους.

Ο σεισμός, ισχύος 5,9 βαθμών κατά την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κατάρρευση πολλών σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν στην περιοχή των συνόρων των επαρχιών Γκανσού και Τσινγκάι, κάπου 1.300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 105 και 13 νεκρούς, καθώς και 397 και 182 τραυματίες αντίστοιχα στις δυο επαρχίες.

Οι δεκαέξι από τους τραυματίες στην Γκανσού βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, αγνοούνται περίπου 20 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή κάπου εκατό χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λαντσόου, της πρωτεύουσας της επαρχίας Γκανσού, και ακολουθήθηκε από αρκετές μετασεισμικές δονήσεις μικρότερης ισχύος.

Έγινε σε σχετικά μικρό βάθος, 10 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, στις 23:59 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· στις 17:59 ώρα Ελλάδας), κατά το αμερικανικό ινστιτούτο, που αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή του για την ισχύ του — αρχικά ανέφερε πως έφθανε τους 6,0 βαθμούς.

Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνει η κακοκαιρία στην περιοχή, όπου οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από το μηδέν. Το μεγαλύτερο μέρος της Κίνας πλήττεται από κύμα κακοκαιρίας και χαμηλών θερμοκρασιών.

Περίπου 2.200 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 900 εργαζόμενοι της δασικής υπηρεσίας, καθώς και 260 μέλη συνεργείων διάσωσης επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με το Νέα Κίνα. Στις σεισμόπληκτες ζώνες έχουν αναπτυχθεί επίσης στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας.

Αγώνας δρόμου με τον χρόνο και το κρύο

Στην σεισμόπληκτη περιοχή, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και είναι χιονισμένη κατά μεγάλο μέρος της, το θερμόμετρο αναμενόταν να φθάσει σήμερα σε πολικά επίπεδα, ως ακόμα και στους –14° Κελσίου κατά τόπους, κι ο χρόνος κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για όσους παγιδεύτηκαν.

Συνήθως το χρονικό περιθώριο για τον εντοπισμό επιζώντων έπειτα από καταστροφικούς σεισμούς φθάνει τις 72 ώρες, αλλά το παράθυρο ευκαιρίας στενεύει εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η ηλεκτροδότηση σταδιακά έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σε κάποιες από τις πληγείσες περιοχές, καθώς ο διαχειριστής του δικτύου έστειλε 18 ομάδες τεχνικών.

Οι ισχυροί και καταστροφικοί σεισμοί είναι μάλλον συχνοί στην Κίνα.

Τον Αύγουστο, σεισμός ισχύος 5,4 βαθμών στην ανατολική Κίνα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 άνθρωποι και να καταστραφούν δεκάδες κτίρια.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, σεισμός 6,6 βαθμών στην επαρχία Σετσουάν στοίχιζε τη ζωή σε τουλάχιστον εκατό ανθρώπους.

Ενώ σεισμός 7,9 βαθμών το 2008 είχε αφήσει πίσω πάνω από 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, ανάμεσά τους 5.335 μαθητές και μαθήτριες σχολείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

