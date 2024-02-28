Η Μόσχα διαμηνύει πως θα λάβει αντιμέτρα μετά την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι θα λάβει αντίμετρα μετά την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές για την εθνική της ασφάλεια.

«Θα παρακολουθούμε στενά τι θα κάνει η Σουηδία σε αυτό το επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ, πώς θα εκπληρώσει τον ρόλο της ως μέλος (του ΝΑΤΟ)… και αναλόγως θα διαμορφώσουμε την απάντησή μας, με αντίμετρα στρατιωτικής-τεχνικής και άλλης φύσεως», είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Επισημαίνοντας ότι η αδέσμευτη πολιτική που ακολουθούσε η Σουηδία ήταν σημαντικός παράγοντας σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας στη Βόρεια Ευρώπη, η Ζαχάροβα υποστήριξε πως η προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ θα υπονομεύσει την κυριαρχία της.

«Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ συνοδεύεται από τη συνεχιζόμενη καλλιέργεια αντιρωσικής υστερίας στη χώρα, την οποία δυστυχώς ενθαρρύνει η σουηδική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αλλά η κύρια πηγή της βρίσκεται στο εξωτερικό. Δεν είναι οι ίδιοι οι Σουηδοί που κάνουν την επιλογή αυτή. Αυτή η επιλογή έγινε (από άλλους) για τους Σουηδούς», είπε η Ζαχάροβα.

Σε απροσδιόριστα «αντίμετρα» της Μόσχας, ανάλογα με το μέγεθος της στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ και της ανάπτυξης οπλικών συστημάτων στο έδαφος της Σουηδίας, είχε αναφερθεί εξάλλου η ρωσική πρεσβεία στην Στοκχόλμη μέσω ανάρτησής της χθες Τρίτη στο Telegram.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον σχολίασε ότι τα ρωσικά σχόλια δεν προκαλούν έκπληξη. «Τα ίδια έλεγαν όταν η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ», είπε ο Κρίστερσον κατά την επίσκεψή του στην πόλη Τρολχέταν. «Είναι γνωστό ότι στη Ρωσία δεν αρέσει που η Σουηδία ή/και η Φινλανδία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά εμείς αποφασίζουμε», συμπλήρωσε ο σουηδός πρωθυπουργός. Ο Κρίστερσον είπε ότι η Σουηδία «είναι σε επαγρύπνηση» για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ενέργεια της Ρωσίας. «Είμαστε καλά προετοιμασμένοι και παρακολουθούμε τι κάνουν», διαβεβαίωσε.

