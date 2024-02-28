Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή του τον Απρίλιο, αναμένεται να προχωρήσει στην επικαιροποίηση του «Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας», ενός κειμένου στο οποίο ουσιαστικά περιγράφεται το δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η επικαιροποίηση του κειμένου γίνεται κατόπιν εντολής του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για τον σκοπό αυτόν, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και ήδη ζήτησε από τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταθέσουν τις θέσεις τους.

Το «Έγγραφο Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας» είναι γνωστό στην κοινή γνώμη και ως «Κόκκινη Βίβλος», λόγω της μυστικότητας του περιεχομένου του και χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως το «μυστικό Σύνταγμα» της Τουρκίας.



Πρόκειται για ένα κείμενο που ορίζει το πλαίσιο αντιμετώπισης από το κράτος των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών. Καλύπτει τις αρχές των εσωτερικών και εξωτερικών αμυντικών δράσεων στη βάση των αρχών που καθορίζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για την εθνική ασφάλεια και την επίτευξη των εθνικών στόχων.

Το έγγραφο επικαιροποιείται περιοδικά στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ανάλογα με τις αλλαγές στις απειλές. Η τελευταία φορά που τέθηκε επί τάπητος ήταν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.