Η γεννημένη στην Ουκρανία νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Ιαπωνία αναγκάστηκε να επιστρέψει το στέμμα της μετά από δημοσίευμα που αποκάλυψε τη σχέση της με έναν παντρεμένο άντρα.

Η Καρολίνα Σιίνο, 26 ετών, στέφθηκε Μις Ιαπωνία πριν από δύο εβδομάδες, με την νίκη της ωστόσο να έχει πυροδοτήσει αντιπαράθεση στον δημόσιο διάλογο λόγω της καταγωγής της, καθώς αρκετοί υποστήριξαν ότι δεν εκπροσωπούσε τα παραδοσιακά ιαπωνικά ιδανικά ομορφιάς.

Εν μέσω αυτής της αντιπαράθεσης, ένα τοπικό περιοδικό, το Shukan Bunshun, δημοσίευσε άρθρο το οποίο ισχυριζόταν ότι η Σιίνο είχε σχέση με έναν παντρεμένο influencer και γιατρό.

Με δήλωσή τους την περασμένη εβδομάδα, αρχικά οι διοργανωτές του διαγωνισμού υπερασπίστηκαν τη Σιίνο, λέγοντας ότι δεν ήξερε ότι ο άνδρας ήταν παντρεμένος. Ωστόσο, τη Δευτέρα, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η ίδια ομολόγησε ότι γνώριζε για τον γάμο και την οικογένεια του άνδρα.

Ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι παραπλάνησε τους διοργανωτές και παρέδωσε πίσω τον τίτλο της, ανέφερε η Ένωση Μις Ιαπωνία.

Η Σιίνο ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους θαυμαστές της και το ευρύ κοινό με δήλωσή της τη Δευτέρα, όπου είπε ότι ενήργησε από φόβο και πανικό ως απάντηση στο δημοσίευμα. «Λυπάμαι πραγματικά για την τεράστια ταλαιπωρία που προκάλεσα και που πρόδωσα αυτούς που με στήριξαν», είπε.

Ο τίτλος της Μις Ιαπωνία θα παραμείνει πλέον «ορφανός» για το υπόλοιπο της χρονιάς, αν και υπήρξαν αρκετές επιλαχούσες.

Ο διαγωνισμός είχε στέψει τη Σιίνο στις 22 Ιανουαρίου. Γεννήθηκε στην Ουκρανία πριν μετακομίσει με τη μητέρα της στην Ιαπωνία όταν ήταν πέντε ετών και πάρει το ιαπωνικό επώνυμο του θετού πατέρα της.

Μιλάει και γράφει άπταιστα Ιαπωνικά και πολιτογραφήθηκε πολίτης το 2022.



Πηγή: skai.gr

