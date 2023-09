Η Μελόνι ζητά συνοχή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των ΕU- MED 9 Κόσμος 15:54, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Μελόνι υπογράμμισε την σημασία, για τις νότιες χώρες της ΕΕ, να πετύχουν μια «ομοιογενή στάση, η οποία να χαρακτηρίζεται από συνοχή»