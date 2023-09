Λίνα Καν: Ποια είναι η γυναίκα που τα έβαλε με την Amazon Κόσμος 15:32, 27.09.2023 linkedin

Η Λίνα Καν, πρόεδρος της FTC από το 2021, έγινε γνωστή όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια, για το άρθρο της με τίτλο «Το αντιτράστ παράδοξο της Amazon» που δημοσιεύθηκε το 2017 στην νομική επιθεώρηση του πανεπιστημίου Yale