Χίλαρι Κλίντον για διεύρυνση του ΝΑΤΟ: «Κρίμα, Βλαντιμίρ. Το έκανες στον εαυτό σου» - Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερα καυστική η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, αναφερόμενη στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, επισήμανε στον Ρώσο πρόεδρο «Κρίμα, Βλαντιμίρ. Το έκανες στον εαυτό σου».

Επιστρέφοντας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα αποκαλυπτήρια του επίσημου πορτρέτου της, η Κλίντον μεταξύ άλλων εξέφρασε την αποστροφή της για τις πολιτικές του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

