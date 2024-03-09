Η Μέγκαν Μαρκλ καταγγέλλει το «γεμάτο μίσος» διαδικτυακό bullying σε βάρος της

Η Μέγκαν, η δούκισσα του Σάσεξ της Βρετανίας, κατήγγειλε πως υπήρξε θύμα διαδικτυακού bullying με σχόλια που «εξέφραζαν μίσος» σε βάρος της, κατά την περίοδο που ήταν έγκυος και στα δύο της παιδιά, στηλιτεύοντας την τοξικότητα και την έλλειψη ανθρωπιάς στο διαδίκτυο και από ορισμένα ΜΜΕ.

Η Μέγκαν παντρεύτηκε τον δεύτερο γιο του βασιλιά Καρόλου, Χάρι, το 2018 και το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Άρτσι και τη 2χρονη Λίλιμπετ.

«Ο όγκος του εκφοβισμού και της κακομεταχείρισης που εγώ βίωσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, όταν ήμουν έγκυος στον Άρτσι και τη Λίλι, και με ένα νεογέννητο», δήλωσε χθες η Μέγκαν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο φεστιβάλ SXSW στο Όστιν του Τέξας.

«Απλά σκέφτεσαι όλο αυτό και πραγματικά προσπαθείς να κατανοήσεις γιατί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εκφράζουν τόσο μίσος… Στον κυβερνοχώρο και σε ορισμένους τομείς των ΜΜΕ, έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά μας και αυτό πρέπει να αλλάξει».

Ο Χάρι και η Μέγκαν μίλησαν ανοικτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ιδίως αφότου αποσύρθηκαν από τα βασιλικά καθήκοντά τους και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, μια απόφαση που, σύμφωνα με τον Χάρι, ελήφθη για να προστατεύσει την οικογένειά του.

Η εμφάνιση της Μέγκαν λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τη βασιλική οικογένεια, αφότου ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και η Κέιτ, η σύζυγος του μεγαλύτερου αδελφού του Χάρι, Ουίλιαμ, αναρρώνει από μία επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.