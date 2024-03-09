Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας, την Παρασκευή, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι διασώστες ανέσυραν τέσσερις νεκρούς από τα ερείπια, ενώ δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

Αξιωματούχος της δημοτικής αρχής ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι το συγκεκριμένο κτίριο είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο και είχε κριθεί κατεδαφιστέο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

